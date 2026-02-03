정장선 평택시장 "소상공인 회복에 시 역량 집중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인·골목상권 지원사업 설명회 개최

경기도 평택시가 소비 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인 지원 사업에 시정 역량을 집중한다.

평택시가 2일 시청에서 개최한 '소상공인 및 골목상권 지원사업 설명회'에서 정장선 평택시장(왼쪽 세번째)이 소상공인들의 건의사항을 듣고 있다. 평택시 제공

평택시는 2일 시청 도시정책회의실에서 '2026년 소상공인 및 골목상권 지원사업 설명회'를 개최하고 이런 시정 방안을 밝혔다.

이날 설명회에는 정장선 시장, 김재균 도의원과 소상공인진흥공단 평택센터, 경기시장상권진흥원 남부센터, 경기신용보증재단 평택지점 관계자, 평택시소상공인연합회장 및 관내 골목상권 상인회장 등 40여 명이 참석했다.

시는 설명회에서 ▲특례보증 지원사업 ▲지역화폐 발행사업 ▲골목상권 활성화 지원사업 등을 소개했다. 소상공인시장진흥공단은 ▲소상공인 고용보험료 지원 ▲경영 안정 이용권(바우처)을, 경기도시장상권진흥원은 ▲통큰 세일 ▲경영환경개선사업, 경기신용보증재단은 ▲소상공인 자금지원 ▲채무자 재기 지원사업 등의 맞춤형 지원사업 계획을 설명했다.

시는 이날 소상공인들이 제기한 ▲주차 공간 확대 ▲공모사업 서류 간소화 ▲맞춤형 통큰 세일 추진 등에 대해서도 각 기관과 부서별 검토를 통해 정책에 반영할 방침이다.





정 시장은 "지역경제의 뿌리인 소상공인이 살아야 평택시 경제가 살아난다"며 "관계기관과 힘을 합쳐 소상공인들의 짐을 덜고 골목상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 시의 역량을 집중하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

