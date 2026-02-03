코스피, 5.79% 상승하며 5200선 회복

'16만전자' '90만닉스' 탈환
3일 코스피가 전날의 폭락을 딛고 5200선을 회복했다. 코스피는 전날 5% 이상 급락하며 매도 사이드카가 발동됐는데, 이날은 매수 사이드카가 발동하는 등 급격히 올랐다.
이날 오후 1시50분 현재 코스피는 전장 대비 5.79%오른 5236.11에 거래되고 있다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장 지명 여파로 주가가 급락하기 전인 지난달 30일 종가(5224.36) 수준 이상으로 올랐다. 앞서 코스피는 이날 전장 대비 3.34% 오른 5114.81로 출발했다.
개인은 2조4055억원을 순매도하며 차익 실현에 나섰다. 외국인과 기관은 각각 688억원, 1조6739억원을 순매수해 상승장을 이끌었다.
시가총액 상위 10개 종목은 모두 오름세를 유지하고 있다. 특히 시총 1위 삼성전자가 9.4% 오르며 '16만전자'로 복귀했다. 시총 2위 SK하이닉스는 8.9% 오르며 '90만닉스'를 탈환했다.
업종별로도 모두 상승했다. 증권이 +13.13%로 가장 많이 올랐고 전기·전자 +8.51%, 제조 +6.49%, 기계·장비 +5.54%, 유통 +4.55% 등 순으로 상승폭이 컸다.
같은 시각 코스닥지수는 전장보다 3.12% 오른 1132.65에 거래되고 있다. 외국인이 2162억원, 개인이 2950억원 순매도한 가운데 기관이 5696억원 순매수했다.
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
