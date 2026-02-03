밀양시, '2026년 양성평등기금 지원사업' 공모 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 밀양시는 여성의 권익 증진과 양성평등 문화 확산을 위해 오는 2월 25일까지 '2026년 밀양시 양성평등기금 지원사업'을 공모한다.

이번 사업은 여성의 사회참여를 확대하고 일·가정 양립 환경을 조성하기 위해 총 5000만원 규모로 추진된다. 지원대상은 밀양시에 소재한 비영리법인 및 단체이며, 단체당 1개 사업에 대해 신청이 가능하다. 사업비의 5% 이상은 자부담을 원칙으로 한다.

지원 분야는 ▲양성평등 문화 확산 ▲일·가정 양립 및 여성의 사회참여 확대 ▲건강가정 육성 ▲여성 생활 안전망 구축 ▲취약계층 지원 등 5개 부문이다. 특히 시는 저출생 극복 등 인구정책과 연계된 사업을 우선적으로 선정해 정책적 실효성을 높일 계획이다.

사업 신청은 오는 2월 25일까지 지방보조금관리시스템인 '보탬e'를 통해 온라인으로 접수하면 된다. 접수된 사업은 양성평등기금심의위원회의 심의를 거쳐 최종 선정되며, 결과는 3월 중 밀양시 누리집을 통해 발표될 예정이다.

손순미 여성가족과장은 "양성평등 문화 확산과 가족친화 환경 조성을 위한 의미 있는 사업들이 많이 발굴되기를 기대한다"며 "관내 단체들의 적극적인 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





한편, 밀양시는 지난해 약 3700만원 규모의 양성평등기금 지원사업을 통해 출산장려시책인 '행복해요! 둘째맛남', 여성 직업능력 향상을 위한 '병원동행 매니저 교육', 요양원 와상어르신을 위한'미용봉사단 운영' 등 총 8개 사업을 지원하며 지역사회 양성평등 실현에 앞장선 바 있다.





