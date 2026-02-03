'대중교통비 환급' K-패스, 전국민 서비스 됐다…229개 지자체 참여

추가 참여 지자체 11곳, 4일부터 발급 가능
국토교통부 대도시권광역교통위원회는 3일 11개 지방정부와 모드의 카드(K-패스) 사업을 하기 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
K-패스는 일정 기준 이상 대중교통을 이용하면 지출금액 일부를 환급하는 사업으로 이번 협약에 따라 전국 229개 모든 지방정부에서 사업을 참여하게 된다. 이날 협약에는 전남 진도를 비롯해 완도·영광·구례, 경북 청송·봉화·의성·울진·영덕·청도·울릉이 참여했다.
K-패스 사업은 국비와 지방비를 매칭해 추진된다. 기본형은 대중교통비 지출 금액의 일정 비율을 환급하는 방식이며 정액형은 환급 기준금액을 초과하는 대중교통비 지출액을 환급하는 방식이다.
지자체 참여 여부에 따라 해당 지역 주민의 환급 혜택이 제한됐는데 이번에 모든 지방정부가 참여하기로 하면서 명실상부한 전 국민 대상 보편적 교통복지 토대를 마련했다. 아직 확보하지 못한 지방비는 지방정부 추경을 통해 확보하기로 했다. 4일부터 해당 지역 주민도 K-패스를 신청할 수 있다.
김용석 대광위 위원장은 "이번 협약을 통해 '전 국민 대중교통비 절감'의 마지막 퍼즐이 맞춰졌다"면서 "앞으로 지방 이용자에 대한 지원을 더 공고히 해 언제, 어디서든 모두가 누릴 수 있는 교통복지 정책이 되도록 살피겠다"고 말했다.
