김영곤 전 교육부 차관보, 경남교육감 예비후보 등록 … 본격 선거운동 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"아이의 하루를 책임지는 교육

세계로 연결되는 경남교육"



김영곤 전 교육부 차관보가 경남교육감 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

김영곤 전 교육부차관보 경남교육감 출마 기자회견.

AD

김영곤 경남교육감 예비후보는 3일 오전 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 예비후보 등록 사실을 공식 발표하며 경남교육의 과거·현재·미래를 잇는 3대 핵심 교육정책을 제시했다.

김 예비후보는 회견 서두에서 "경남교육은 과연 아이의 하루를 책임지고 있는가"라는 질문을 던지며 "그동안 우리는 교육의 성과와 숫자를 말해 왔지만, 아이 한 명 한 명의 하루와 삶을 끝까지 책임졌는지에 대해서는 솔직한 답을 내놓지 못했다"고 주장했다.

이어 이번 선거의 슬로건으로 내건 '아이의 하루를 책임지겠습니다'에 대해 "이 문구는 책상 위에서 만든 구호가 아니라, 경남 곳곳에서 만난 학부모·교사·학생들의 가장 절실한 요구에서 나온 말"이라며 "아이의 하루가 안전하고, 배움이 있고, 성장으로 이어지길 바란다는 현장의 목소리에 대한 책임 있는 답"이라고 설명했다.

김 예비후보는 "아이의 하루는 수업 몇 시간이 아니라, 등교부터 수업과 쉼, 급식과 돌봄, 방과 후 활동과 귀가까지 이어지는 삶의 전 과정"이라며 "교육감이 이 하루를 책임지지 못한다면 어떤 교육정책도 공허한 말에 그칠 수밖에 없다"고 지적했다.

이날 김 예비후보는 경남교육의 변화를 위한 세 가지 ▲학생 성장 피드백 지원 시스템 구축 ▲ 경남교육청 내 '교육활동 법률 대응 전담팀' 신설 ▲경남 미래교육 캠퍼스 구축이라는 핵심 정책을 발표했다.

김영곤 예비후보는 "이번 선거는 교육감 한 사람을 뽑는 선거가 아니라, 경남교육이 어떤 기준으로 아이를 키우고 어디까지 책임질 것인지를 선택하는 과정"이라며 "말이 아니라 작동하는 구조로, 선언이 아니라 현장에서 증명되는 실행으로 아이의 하루를 끝까지 책임지는 교육을 만들겠다"고 강조했다.





AD

이어 "경남의 아이들은 이제 교실에 머무르지 않는다. 배움으로 세계와 연결되고, 성장으로 미래를 준비해야 한다"며 "그 변화의 시작을 김영곤이 책임지겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>