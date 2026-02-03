양주시, 문체부 ‘제2기 로컬100’ 에 '회암사지·별산대놀이' 선정 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시는 문화체육관광부(이하 문체부)에서 추진하는 '제2기 로컬100'에 양주 회암사지와 양주별산대놀이 2곳이 선정됐다고 3일 밝혔다.

양주 회암사지 전경. 양주시 제공

AD

'로컬100'은 문체부가 지역문화에 기반을 둔 특색있는 문화공간 및 문화콘텐츠 100개를 선정해 대국민 홍보를 통한 문화향유의 기회와 지역 생활인구 확대를 위해 지난 1기(2023~2024년)에 이어 이번에 2기(2026~2027년)를 맞이하는 사업이다.

이번 2기 사업에는 전국 지방자치단체와 국민 추천을 받은 약 1000개의 지역 문화공간 및 문화콘텐츠 중 문체부의 1차 심사를 통과한 200개 후보를 대상으로 온라인 국민투표와 전문가 심사가 진행됐다. 이 가운데 지역 문화공간 분야에 '양주 회암사지', 지역 문화콘텐츠 분야에 '양주별산대놀이'가 각각 선정됐다.

양주 회암사지는 고려 말 조선 초 최대의 왕실사찰 유적으로, 그 가치를 인정받아 2025년에 유네스코 세계유산 본 등재를 위한 우선등재목록에 선정됐으며, 매년 양주시 대표 축제인 '양주 회암사지 왕실축제'가 열리는 곳이다.

양주별산대놀이는 양주지역에서 전승돼 온 산대놀이 계통의 탈놀이로 양주의 대표적인 무형문화유산이다. 1964년 중요무형문화재 제2호(현 국가무형유산) 지정 및 2022년 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐으며, 최근에는 국가유산청의 심사를 거쳐 3명의 전승교육사가 추가 지정돼 총 10명의 전승교육사를 중심으로 다양한 전승·보급 활동을 펼치고 있다.

양주 별산대놀이. 양주시 제공

이번 선정으로 양주 회암사지와 양주별산대놀이는 향후 2년간(2026~2027년) 문체부의 보도자료와 공식누리집, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 매체를 통해 국내외에 집중적으로 홍보될 예정이며 이를 통해 양주시의 우수한 지역 문화자원 가치를 널리 알릴 것으로 기대된다.





AD

홍미영 문화관광과장은 "양주시는 우리나라 유·무형 전통 문화재의 역사성을 지닌 지역"이라며 "앞으로도 우리나라를 대표하는 아름다운 역사문화도시로 거듭나기 위해 노력하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>