고양산업진흥원, ‘2026 생성형 AI 국비과정’ 교육생 모집…재직자 전액 무료

고양산업진흥원, K-하이테크플랫폼

2026년 생성형 AI 국비과정 교육생 모집

업무자료·콘텐츠 제작·보고서 작성 등 다뤄

고양산업진흥원 산하 K-하이테크플랫폼 지원단(단장 김종상)이 '2026년 실무에서 바로 쓰는 생성형 AI 과정' 교육생을 모집한다.

고양산업진흥원 산하 K-하이테크플랫폼 지원단(단장 김종상)이 '2026년 실무에서 바로 쓰는 생성형 AI 과정' 교육생 모집 안내문. 고양특례시 제공

이번 교육은 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 국가인적자원개발 컨소시엄 사업의 일환으로, 고용보험에 가입된 재직자를 대상으로 진행된다.

교육은 오는 10일 평일반과 3월 7일 주말반으로 두 차례에 걸쳐 고양드론앵커센터에서 각각 1일 8시간 과정으로 운영된다.

교육 내용은 △생성형 AI 이해와 기초 △업무 자료 제작 △콘텐츠 제작 및 보고서 작성 등 실무 중심으로 구성됐다.

모든 과정은 전액 무료이며 80% 이상 출석 시 수료증이 발급된다. 신청은 포스터 QR코드를 통해 가능하며, 평일반 신청은 이달 6일까지, 주말반 신청은 오는 3월 4일까지 가능하다.





K-하이테크플랫폼 김종상 단장은 "인공지능 활용 역량은 선택이 아닌 필수"라며 "이번 교육과정이 고양시와 경기권 기업 재직자들의 실무역량을 강화하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

