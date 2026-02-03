남양주시, 214억 중소기업 자금 추가 투입…시설자금 한도 30억 상향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상반기 중소기업육성자금 확대 지원

소상공인·중소기업 금융지원도 병행 추진

경기 남양주시는 경기침체로 어려움을 겪는 중소기업의 자금난 해소를 위해 오는 4일부터 2026년 상반기 중소기업육성자금을 추가 지원한다고 3일 밝혔다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

이번 추가 지원은 상반기 접수 결과와 같은 현장의 높은 자금 수요를 반영한 조치다. 지원 규모는 운전자금 64억 원과 시설자금 150억 원 등 총 214억 원 규모로 추진된다.

아울러 시설자금 융자 한도를 기존 10억원에서 최대 30억원으로 대폭 확대해 기업의 이전과·투자에 따른 재정 부담을 완화할 계획이다.

지원 한도는 운전자금 최대 5억원, 시설자금 최대 30억원이다. 이자 차액 보전은 연 1.3~2.3%로 지원되며 시설자금은 연 1.5~2.0%가 적용된다. 청년기업 인증기업은 0.5% 추가 지원이 가능하다.

남양주시 관계자는 "상반기 접수 과정에서 확인된 높은 자금 수요를 반영해 육성 자금 추가 지원을 추진하게 됐다"며 "중소기업의 단계별 금융 지원을 통해 지역경제 회복과 경영안정에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 밝혔다.





신청 기간은 2월 4일부터 6일까지이며 자세한 사항은 남양주시청 누리집 고시·공고란을 참고하거나 지역경제과 기업지원팀으로 전화 문의하면 된다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

