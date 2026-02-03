장신상 전 횡성군수, 저서 ‘함께 여는 횡성의 내일’ 출판기념회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7일 오후 3시 횡성문화원서 개최

공직 30년의 금언 ‘공짜 바라지 마라'

공직 철학과 횡성의 미래 비전 담아

오는 6월 횡성군수 선거 출마를 선언한 더불어민주당 소속 장신상 전 횡성군수가 자신의 인생 역정과 정책 비전을 담은 첫 저서 출판기념회를 열고 본격적인 행보에 나선다.

장신상 군수 자서전 표지. 장신상 제공

장 전 군수는 오는 7일 오후 3시 횡성문화원에서 저서 '함께 여는 횡성의 내일' 출판기념회를 개최한다. 이번 저서는 단순한 회고록을 넘어 횡성의 역사와 행정 전문가로서의 경험, 그리고 미래를 향한 구체적인 청사진을 6개 파트로 나누어 상세히 담아냈다.

책에서 가장 주목받는 대목은 장 전 군수의 공직 철학을 형성한 어린 시절 이야기다. "공짜 바라지 마라"는 아버지의 엄격한 가르침을 인생의 금언으로 삼아 바른 공직자의 길을 걸어온 과정이 진솔하게 서술되어 있다. 또한, 어머니가 만들어 주시던 '간장 계란밥'에 얽힌 추억 등 인간적인 면모도 엿볼 수 있다.

장 전 군수는 기획예산 부서 10년 근무 경력의 '기획통'이자, 1992년 횡성댐 건설 당시 보상 업무를 맡아 3년간 주민들과 동고동락했던 현장 전문가다. 책에는 군수 재임 시절 이모빌리티 산업의 기초를 닦고, 도내 첫 국립묘지인 횡성호국원을 유치하는 등 횡성의 먹거리를 위해 불철주야 뛰었던 기록들이 생생하게 담겼다.

특히 "군수님, 벤치부터 고치세요"라는 주민의 따끔한 조언을 통해 깨달은 '생활 밀착형 정치'의 중요성과 미래 세대를 위한 탄소중립 선언, 군용기 소음 문제 해결을 위한 공군참모총장 간담회 등 지역 현안 해결을 위한 치열한 고민의 흔적도 담담히 회고했다.

횡성중·춘천고를 졸업하고 횡성군 공무원과 군의원을 거쳐 2020년 보궐선거로 군수에 당선됐던 장 전 군수는 이번 책을 통해 횡성에 대한 깊은 애정을 드러냈다.





장 전 군수는 "이번 저서는 횡성의 가치를 재발견하는 시각에서 보고 듣고 겪은 일들을 정리한 것"이라며 "군민과 함께 이룬 성과와 아직 마무리하지 못한 미완의 정책들을 토대로 횡성의 더 나은 내일을 만들어가겠다는 약속을 담았다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

