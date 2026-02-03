BNK부산은행, 주택청약종합저축 전환 고객 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 정부의 주택청약예·부금 전환 활성화 정책에 발맞춰 주택청약종합저축 전환을 독려하기 위한 고객 이벤트 '새해엔 새 청약통장으로 갈아타란말(馬)이야'를 실시한다.

이 이벤트는 오는 4월 30일까지 진행, 주택청약예금 또는 주택청약부금을 주택청약종합저축으로 전환 신규 가입한 고객 가운데 선착순 5000명에게 모바일 쿠폰 1만원권을 제공한다. 타 금융기관의 주택청약예·부금 보유 고객도 부산은행으로 전환 가입 시 동일하게 이벤트에 참여할 수 있다.

주택청약종합저축은 공공·민영주택 구분 없이 모든 주택 유형에 청약이 가능한 통장으로, 소득공제 등 세제 혜택과 함께 상대적으로 높은 금리를 제공하는 것이 특징이다. 현재 주택청약종합저축은 최대 연 3.1%, 청년주택드림청약통장은 최대 연 4.5%(2년 이상 기준)의 금리를 적용받을 수 있다.

기존 주택청약예·부금을 종합저축으로 전환할 경우, 기존 납입 금액과 가입 기간이 그대로 인정돼 불이익 없이 보다 다양한 청약 혜택을 누릴 수 있다.

그동안 주택청약예·부금 가입 고객들은 혜택이 많은 종합저축으로의 전환을 원했으나 제도적 제약으로 제한돼 왔다. 이후 정부 주도로 관련 제도가 개선되면서 지난해 10월부터 전환이 허용됐으며, 전환 가능 기간은 한 차례 연장돼 올해 9월 말까지다.

전환 가입은 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)과 전 영업점을 통해 간편하게 신청할 수 있으며, 조건 충족 시 이벤트에는 자동으로 응모된다.





부산은행 장인호 개인고객그룹장은 "기존 주택청약예·부금을 보유한 고객들이 이번 기회를 통해 주택청약종합저축의 다양한 장점을 누리길 바란다"며 "고객의 내 집 마련을 돕는 실질적인 금융 서비스와 다양한 이벤트를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

BNK부산은행 ‘새해엔 새 청약통장으로 갈아타란말(馬)이야’ 이벤트 안내문.

