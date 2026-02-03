본문 바로가기
국립중앙박물관, 관람객 650만 시대 ‘모두의 박물관’ 전환 선언

김희윤기자

입력2026.02.03 12:31

K-뮤지엄 체제로 운영 전면 재설계
개관 시간 조정·어린이박물관 확장·국보순회전 강화

국립중앙박물관이 관람객 650만 명 시대를 계기로 박물관의 역할과 운영 구조 전반을 재설계하는 전환에 나선다. 관람객 증가가 성과에 그치지 않고, 기존 운영 방식의 한계를 드러낸 시점에서 나온 선택이다. 전시 공간을 넘어 일상과 지역, 세계를 연결하는 '국가대표 K-뮤지엄'으로의 전환을 공식화했다.


국립중앙박물관, 관람객 650만 시대 ‘모두의 박물관’ 전환 선언 연합뉴스
국립중앙박물관은 3일 신년 기자간담회를 통해 '모두가 함께하는 박물관'을 2026년 비전으로 제시하고, ▲미래 관람 환경과 경험 혁신 ▲K-뮤지엄 자원의 가치 확장과 세계화 ▲지역·사회와 함께하는 포용적 박물관 구현을 핵심 전략으로 밝혔다. 이는 단순한 시설 개선이 아니라, 관람·연구·전시·교육 전반을 관통하는 운영 패러다임의 변화라는 설명이다.


박물관은 지난해 650만 명이 넘는 관람객을 기록하며 역대 최대치를 경신했다. 올해 들어서도 관람객 증가세는 이어지고 있다. 박물관 측은 이러한 흐름을 성과로만 평가하기보다, 관람 경험의 질과 운영의 지속 가능성을 함께 관리해야 할 단계에 접어들었다고 보고 있다.


이에 따라 개관 시간 조정과 관람 동선 분산, 관람 편의 시설 확충을 단계적으로 추진한다. 고객 정보를 기반으로 관람 흐름을 관리하는 통합 시스템 구축도 계획에 포함됐다. 다만 이 시스템은 단순 사전 예약 기능을 넘어 현장 발권과 QR 기반 정보 연계까지 포괄하는 방향으로 개발 범위가 확대되면서, 시범 운영 시점이 2027년 상반기로 조정됐다. 박물관 측은 "단기 처방보다 장기적으로 관람 환경 전반을 관리할 수 있는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.

국립중앙박물관, 관람객 650만 시대 ‘모두의 박물관’ 전환 선언 연합뉴스

본격적인 시스템 도입 이전까지는 인력 확충과 현장 대응을 통해 혼잡 완화에 나선다. 지난해 방학 기간과 특정 시간대에 관람객이 집중됐던 경험을 토대로, 현장 근무 인력을 보강하고 혼잡 시간대 안내를 강화하는 등 실무적 대응을 병행한다는 방침이다. 주차 문제와 관련해서도 인근 용산어린이공원과 협의해 약 150대 규모의 주차 공간을 연계 활용하는 방안을 마련했다.


K-뮤지엄 전략의 또 다른 축은 세계화다. 국립중앙박물관은 소장품과 연구 성과를 국가적 문화자산이자 공공 자산으로 재정의하고, 이를 세계와 공유하는 연구·전시 거점으로 역할을 강화한다. AI와 디지털 기술을 접목한 보존·연구 체계를 고도화하고, 연구 성과를 전시와 교육, 콘텐츠로 확장하는 구조를 구축한다는 구상이다.


해외 주요 박물관과의 협력을 통한 국제 순회전도 확대된다. 해외 전시는 개최 기관의 운영 방식과 협약 조건에 따라 유·무료로 운영되며, 한국 문화유산의 세계적 확산이라는 전략적 목적에 따라 자료 이용료를 받지 않는 경우도 있다. 박물관 측은 이를 두고 "수익 사업이 아니라 문화 외교 차원의 접근"이라고 설명했다.


국립중앙박물관, 관람객 650만 시대 ‘모두의 박물관’ 전환 선언 연합뉴스

지역과 사회와의 연계 역시 주요 과제다. 국보순회전과 찾아가는 전시를 통해 문화 접근성이 낮은 지역을 직접 찾아가고, 지역 박물관과의 협업을 통해 전시 기획과 운영 노하우를 공유한다. 장애 유무나 연령에 관계없이 누구나 편안하게 관람할 수 있도록 베리어프리 전시 환경도 확대한다.


유홍준 국립중앙박물관장은 "2026년은 박물관이 국민의 일상 속으로 더 깊이 들어가고, 그 경험을 세계로 확장하는 전환점이 될 것"이라며 "관람객 수의 증가가 아니라, 박물관이 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지를 다시 정의하는 과정"이라고 말했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

