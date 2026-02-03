“얼마나 건강한가요?”… 고령층 수술 증가세 뚜렷, 나이보다 건강상태 관건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

암·만성질환 수술, 70대 34%, 80대 49% 증가



수술 여부, 나이보다 건강상태·신체적 능력 좌우

의학의 시계가 빨라지며 나이는 더 이상 절대 기준이 아니다.

고령 인구의 영양 상태와 신체 기능이 과거에 비해 크게 개선되면서, 이전에는 수술이 어려웠던 고령 환자들의 수술 사례가 증가하고 있다.

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)이 최근 10년간 70∼80대 고령층의 수술 건수를 분석한 결과, 고령층 수술 환자가 유의미하게 늘어난 것으로 나타났다. 분석에는 일반질환과 암질환 수술이 모두 포함됐다.

의학원에 따르면 2016~2020년과 2021∼2025년을 비교했을 때 고령층 수술 건수는 1만587명에서 1만2071명으로 약 14% 증가했다.

연령대별로는 70대가 1624명에서 2168명으로 약 34% 늘었고, 80대는 432명에서 644명으로 약 49% 증가해 증가 폭이 더욱 컸다. 특히 남성 고령층에서 수술 증가세가 두드러졌다.

고령층 수술 증가의 주요 배경으로는 암 환자 증가가 꼽힌다.

국가암등록통계에 따르면 2023년 신규 암 진단자 가운데 65세 이상 고령층이 전체의 50.4%를 차지했다. 국내 고령층에서 흔한 암은 폐암, 대장암, 전립선암, 유방암 등으로, 이 중 폐암은 60∼84세 연령대에서 가장 높은 발생률을 보인다. 고령 암 환자의 상당수가 수술 대상이 되면서 전체 수술 건수 증가로 이어지고 있다는 분석이다.

국제암연구소(IARC)와 세계보건기구(WHO) 자료에서도 전 세계 암 진단의 약 53%가 65세 이상 고령층에서 발생하는 것으로 보고된다. 향후 인구 고령화가 가속화되면서 고령자의 암 치료와 수술 수요는 더욱 증가할 것으로 전망된다.

한언철 동남권원자력의학원 진료부장은 "고령자의 수술 증가 현상은 영양 상태와 근력 향상, 만성질환의 조기 진단·관리, 암 발생 증가 등이 복합적으로 작용한 결과"라며 "특히 당뇨와 고혈압 등 노인성 질환에 대한 생활습관 개선 노력이 과거보다 합병증을 줄이고 안전한 수술을 가능하게 하는 기반이 되고 있다"고 설명했다.





이어 "수술 가능 여부는 단순히 나이로 판단할 문제가 아니라 환자의 전반적인 건강 상태와 신체 기능을 종합적으로 평가해야 한다"고 강조했다.

대장항문외과 한언철 진료부장이 대장암 복강경수술을 하고 있다. 동남권원자력의학원 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

