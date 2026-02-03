"돈만 쓰고 끝?"…주종섭 의원, 섬박람회 콘텐츠 부재 '직격'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도의회 관광체육국 업무보고서 '질타'

"박람회-남부권 광역관광 엇박자 안 돼"

2026 여수세계섬박람회 개최가 코앞으로 다가온 가운데, 전남도가 박람회 이후의 관광 유산 활용과 지속 가능한 발전 전략에는 소홀하다는 지적이 제기됐다.

전남도의회 주종섭 의원(더불어민주당·여수6)은 지난 2일 열린 관광체육국 소관 업무보고에서 "섬박람회의 성공 개최 못지않게 중요한 것은 그 유산을 지역의 자산으로 남기는 것"이라며 안일한 사후 대책을 질타했다.

주종섭 전남도의원

주 의원은 "막대한 투자가 이뤄진 행사가 끝난 뒤에도 관광객 유입과 지역 경제 활성화로 이어지려면 지금부터 명확한 방향 설정이 필요하다"며 "세계 최초의 섬박람회라는 가치가 단순한 일회성 행사로 소모되어서는 안 된다"고 꼬집었다.

특히 ▲빛섬길 조성 ▲미디어 바다 콘텐츠 ▲브랜드 및 굿즈 개발 등 현재 추진 중인 개별 사업들이 박람회 폐막 이후 어떻게 연계되고 활용될지에 대한 '큰 그림'이 보이지 않는다고 지적했다.

주 의원은 "이달 완료 예정인 '여수 지역관광개발 기본계획 용역'에 대한 점검이 제대로 이뤄지고 있는지 의문"이라며 "올해 전남의 핵심 이벤트인 섬박람회를 앞두고 관련 업무 파악과 관리가 더욱 신속하고 치밀하게 진행돼야 한다"고 주문했다.

남부권 광역관광 개발의 실효성에 대한 문제 제기도 이어졌다. 주 의원은 새롭게 언급된 '혁신형 광역관광 개발사업'에 대해 "기존의 시설 중심 개발과 차별화된 '콘텐츠 중심'이 무엇인지 실체가 모호하다"며 명확한 설명을 요구했다.

그는 남해안이 가진 역사·문화적 자산의 중요성을 강조했다. 그는 "남해안은 단순한 해양 관광지가 아닌 역사가 집약된 공간"이라며 "이순신 장군의 해상 활동과 남해안 일대를 연결하는 역사·정신적 콘텐츠를 적극 발굴해 관광자원화해야 한다"고 제안했다.





그러면서 "섬박람회와 광역관광 개발사업이 따로 놀지 않고 하나의 흐름으로 이어져야 한다"며 "박람회 이후를 내다보는 긴 호흡의 관광 정책으로 지속 가능한 기반을 마련해달라"고 거듭 강조했다.





