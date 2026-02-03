경남도민 75.7％ "행정통합, 주민투표로 추진" … 절반 이상 "시기는 지선 이후"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남·부산 행정통합 추진과 관련해 경남도민 대다수가 '주민투표'로 결정하되 통합 자치단체장 선출 시기는 '오는 6월 지방선거 이후'가 돼야 한다고 답했다.

경남도는 3일 도청 프레스센터에서 도민을 대상으로 ▲경남·부산 행정통합 필요성과 결정 방식 ▲통합 성공 우선 과제 ▲통합자치단체장 선출 시기' 등을 묻는 여론조사를 했다고 밝혔다.

그 결과 응답자의 75.7％가 행정통합 최종 결정 방식으로 '주민투표'를 꼽은 것으로 나타났다.

'지방의회 의결'로 결정해야 한다는 응답률은 12.7％에 그쳤다.

통합시기에 대해서는 53％가 '오는 6월 3일 전국동시지방선거 이후'를 선호하는 것으로 집계됐다.

'오는 6월 3일 지방선거 시 조기 통합해야 한다'는 응답은 30％였다.

경남도가 실시한 '경남-부산 행정통합 관련 도민 여론조사' 결과. 경남도 제공

경남도는 그간 '주민투표에 의한 통합 결정'과 '지방정부 수준의 완전한 자치권, 입법권, 조직권 등의 보장'을 통합의 필수 전제 조건으로 제시해 왔다.

도는 "그간 경남도에서 제시해 왔던 두 가지 전제 조건에 대해 대다수 도민이 동의하는 것으로 나타났다"며 "도민들도 행정통합의 민주적 정당성 확보를 중요하게 여기고 성급한 추진보다 충분한 준비와 제도 정비를 거친 완성도 있는 통합을 원하는 것으로 분석된다"고 설명했다.

경남도는 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 지난 1월 16일부터 17일까지 도내 만 18세 이상 남녀 1203명을 대상으로 여론조사를 실시했다.

유선전화 임의 걸기 60％, 무선 패널 40％ 방식으로 진행된 이번 설문조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2%P, 응답률은 2.3%다.

김기영 경남도 기획조정실장이 '경남-부산 행정통합 관련 도민 여론조사' 결과에 대해 발표하고 있다. 이세령 기자

김기영 기획조정실장은 "광역통합은 단순한 행정 조정을 넘어 대한민국 지방자치 발전과 지방분권 실현의 역사적 전환점"이라며 "이번 기회를 놓치면 대한민국 지방자치는 더는 진전되기 어려울 수 있다"고 말했다.





이어 "여론조사에 나타난 민심을 행정통합 추진 과정에 적극적으로 반영할 것"이라며 "도민의 뜻을 바탕으로 완성도 있는 행정통합을 통해 대한민국의 새로운 성장축으로 발전할 수 있는 완전한 지방정부의 틀을 마련하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





