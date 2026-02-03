경기소방, 하루 3만명 몰리는 오산 오색시장 '현장 안전점검'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부는 설을 앞두고 하루 3만명이 이용하는 오산 오색시장에서 현장 안전점검을 진행했다.

오산 오색시장은 483개 점포가 밀집해 있는 도내 대표적 전통시장으로 명절을 앞두고 영업시간 연장 및 전기·가스 사용 증가, 협소한 골목 구조와 노후 건축물로 인해 화재 발생 시 빠른 확산과 대응 지연 우려가 큰 곳이다.

도 소방재난본부는 이날 상인회와 함께 전기장판·열풍기 등 난방기기 사용 실태와 소화기 등 기초소방시설의 관리 상태를 점검했다.

경기도소방재난본부가 2일 오산 오색시장을 찾아 설 명절을 앞두고 화재 등 안전점검을 실시했다. 경기도소방재난본부 제공

AD

또한 화재 발생 시 초기 대응 요령과 신고 방법 등 실천 중심의 안전 수칙도 안내했다.

도 소방재난본부는 설 연휴 전까지 도내 주요 전통시장을 대상으로 현장 안전점검을 계속한다.





AD

최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "하루 최대 3만명 이상이 이용하는 오색시장은 상인들 중 의용소방대로 구성된 오색시장 의용소방대, 스마트 화재감시시스템, 호스릴 소화전 등 기본적인 화재 대응 여건을 갖추고 있다"며 "특히 설명절에는 더 많은 사람이 오가는 만큼, 지속적인 대응체계 점검을 통해 안전한 환경을 구축해나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>