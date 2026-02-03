장관호, 전남교육감 예비후보 등록…본격 선거전 '돌입'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"학교·지역 함께하는 교육자치 실현할 것" 출사표

장관호 대표가 3일 오전 전남선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마치고 차기 전남교육감 선거를 향한 레이스에 돌입했다.

이날 장 예비후보는 등록을 마친 뒤 "이번 선거는 전남교육이 새로운 방향으로 나아가는 출발점이 돼야 한다"며 출사표를 던졌다.

장관호 대표는 전남선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 장관호 사무실 제공

장 예비후보는 "아이들의 성장과 행복이라는 '교육의 본질'을 최우선 가치에 두겠다"며 "학교와 지역사회가 함께 호흡하는 진정한 교육자치를 실현하겠다"고 강조했다.

이어 "현장의 교사와 학부모, 그리고 학생이 주인이 되는 전남교육을 만들겠다"면서 "누구도 소외되지 않는 균형 잡힌 교육 정책으로 전남의 미래 경쟁력을 확보하고, 도민 여러분과 함께 새로운 길을 열어가겠다"고 포부를 밝혔다.





한편 장 예비후보는 이날 예비후보 등록을 기점으로 도민과의 소통 간담회, 정책 비전 발표회 등 본격적인 선거 행보를 이어갈 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

