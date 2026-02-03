"20조 인센티브는 '마중물'"…전남 '산업 대전환' 승부수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신민호 도의원, 데이터센터 등 4대 미래 전략 제시



전남·광주 행정 통합 논의가 급물살을 타는 가운데, 통합 인센티브를 활용해 전남의 산업 지도를 새롭게 그려야 한다는 주장이 제기됐다.

신민호 전남도의원(더불어민주당·순천6)은 지난 2일 열린 일자리투자유치국 소관 업무보고에서 "전남·광주 통합은 단순한 행정 결합이 아닌, 지역 산업 구조를 근본적으로 재편할 결정적 기회"라며 이같이 밝혔다.

신민호 전남도의원

신 의원은 "준비 없는 통합은 성과 없는 통합으로 이어질 수밖에 없다"고 전제하며 ▲희토류 재활용 클러스터 ▲반도체 산업 유치 ▲국가 데이터센터 ▲그린에너지 연계 등 구체적인 미래 성장 전략을 제시했다. 우선 전남 동부권(순천·고흥·여수·광양)이 핵심광물의 최대 발생처이자 수요처임에 주목했다.

신 의원은 "희토류 등 전략 소재의 재활용률을 20%까지 끌어올려 외부 공급망 리스크를 해소해야 한다"며 "약 1000억 원 규모의 '국민성장 펀드'를 조성, 민관 합동 투자를 통해 '핵심광물 자원안보 클러스터'를 구축해야 한다"고 주문했다.

전남의 풍부한 수자원과 재생에너지를 활용한 '데이터센터'와 '반도체 산업' 유치 전략도 내놨다. 그는 "순천 주암댐과 상사댐의 수열에너지를 데이터센터 냉각수로 활용하고, 이를 다시 농업용수로 순환시키면 에너지 효율 증대와 냉해 피해 예방 등 '일석사조'의 효과를 거둘 수 있다"고 설명했다.

특히 수도권 반도체 클러스터가 겪고 있는 전력·용수난을 지적하며 전남이 최적의 대안임을 강조했다. 신 의원은 "광주의 패키징 역량과 전남의 재생에너지·용수 기반이 결합한다면 강력한 '남부권 반도체 혁신벨트'가 완성될 것"이라며 일본 의존도가 높은 초순수 기술 자립화를 위한 '국가 초순수 플랫폼 센터' 유치도 제안했다.

그러면서 "통합 인센티브 20조 원이 향후 200조, 2000조 원의 경제 효과로 이어지기 위해서는 치밀한 실행 계획이 필수"라며 "김문수 국회의원이 정부에 강력히 건의해 온 미래 성장 동력 확보안에 전남도가 행정력을 결집해 실질적 성과를 만들어달라"고 촉구했다.





이에 서은수 일자리투자유치국장은 "제안해주신 핵심광물 클러스터와 데이터센터, 초순수 플랫폼 유치 등의 취지에 적극 공감한다"며 "향후 추진 과정에서 면밀히 검토해 적극적으로 노력하겠다"고 답했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

