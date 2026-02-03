강원도교육청, 2026 강원 영재교육 담당교원 워크숍 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 시대, 미래를 이끄는 강원 영재교육의 새로운 도약

강원특별자치도교육청은 3일 춘천교육지원청에서 도내 영재교육원 및 영재학급 담당 교원 100여 명을 대상으로 '2026 강원 영재교육 담당교원 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도교육청이 3일 춘천교육지원청에서 도내 영재교육원 및 영재학급 담당 교원 100여 명을 대상으로 '2026 강원 영재교육 담당교원 워크숍'을 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

AD

이번 워크숍은 영재교육 담당 교원의 전문성을 강화하고, 2026년 강원 영재교육의 새로운 정책 방향을 공유해 현장에 안정적으로 정착시키기 위해 마련되었다.

이날 행사는 △서울여자대학교 김형종 교수의 '정보보호의 새로운 패러다임과 영재교육: 인공지능 시대의 정보보호' 특강으로 시작해 △'2026년 강원 영재교육 정책' 안내가 이어졌다. 또한 △학습연구년 양정모 교사의 '온라인 영재교육 프로그램 개발 사례' 발표를 통해 현장에 적용 가능한 실질적인 사례를 공유했다.

오후에는 수학·과학 영재교육 프로그램을 직접 체험하는 시간이 마련되었다. 인천 송담초 고준석 교사와 경기 향산초 최상현 교사가 강사로 참여해, 융합적 사고 역량을 기를 수 있는 구체적인 수업 모형을 제시하며 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

이어 진행된 기관별 협의회에서는 2026년 영재교육원 운영 방안에 대해 심도 있는 논의가 이루어졌으며, 담당자 간 협력 체계를 강화하는 계기가 되었다.





AD

박성관 미래교육과장은 "이번 워크숍은 급변하는 인공지능 시대에 부합하는 영재교육의 방향을 함께 모색하고, 담당 교원들의 전문성을 높이는 뜻깊은 자리였다"며, "강원 영재교육이 창의·융합형 인재 양성의 중심이 될 수 있도록 현장 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>