경찰, 감사원 압수수색…'서해피격' 軍 기밀누설 수사

최재해·유병호 피의자 입건

경찰이 감사원의 '서해 피격' 사건 감사 발표 과정에서 군 기밀이 유출된 혐의에 대해 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 반부패수사대는 3일 오전 11시부터 최재해 전 감사원장, 유병호 감사위원 등에 대한 고발 사건과 관련해 감사원을 압수수색 중이라고 밝혔다. 이들은 2023년 12월 서해 공무원 피격 사건과 관련한 보도자료를 배포하는 과정에서 2급 군사기밀을 유출한 혐의를 받는다.

서울경찰청. 연합뉴스

당시 감사위원회에선 비공개 결정이 나왔지만, 사무총장이었던 유 감사위원 등이 이를 뒤집고 자료 공개를 밀어붙였다는 의혹이 제기된 것으로 알려졌다. 이에 감사원 운영 쇄신 태스크포스(TF)는 지난해 11월 두 사람을 군사기밀보호법상 군사기밀 누설 혐의로 고발했다.

유병호 감사위원은 이와 별개로 자신의 의견에 반대하는 직원들을 감찰하고 대기발령 조치한 혐의(직권남용 권리행사방해 및 공무집행방해)로도 고발된 상태다.





경찰 관계자는 "관련자 조사 등 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

오지은 기자 joy@asiae.co.kr

