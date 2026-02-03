◆농촌진흥청 <과장급 직위승진>△기획조정관실 기술융합전략과장 김민영 △기술협력국 국제기술협력과장 김민경 △국립농업과학원 농촌환경안전과장 김경수 △국립농업과학원 농업환경부 기후변화대응과장 김이현 △국립농업과학원 농업생물부 농업미생물과장 한상현 △국립농업과학원 농산물안전성부 식물병방제과장 강미형 △국립농업과학원 농업공학부 밭농업기계과장 김병갑 △국립식량과학원 기초식량작물부 간척지농업연구센터장 허승오 △국립식량과학원 고령지농업연구소장 조광수 △국립원예특작과학원 기획조정과장 김옥태 △국립원예특작과학원 원예작물부 감귤연구센터장 강석범 △국립원예특작과학원 인삼특작부 특용작물육종과장 김영창 △국립원예특작과학원 인삼특작부 버섯과장 노형준 △국립축산과학원 축산생명환경부 가축정밀영양과장 이성대 △국립축산과학원 축산자원개발부 양돈과장 김시동 <과장급 전보>△기술협력국 국외농업기술과장 이경희 △국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소장 문규철 △기획조정관실 혁신행정법무담당관 정강호 △연구정책국 연구개발과장 김지성 △농촌지원국 기술보급과장 장기창 △농촌지원국 농촌자원과장 박수선 △국립농업과학원 기술지원과장 장선화 △국립농업과학원 농업공학부 수확후관리공학과장 임종국 △국립농업과학원 농업유전자원센터장 고종철 △국립식량과학원 식품자원개발부 발효가공식품과장 김상범 △국립식량과학원 식품자원개발부 푸드테크소재과장 송진 △국립원예특작과학원 원예특작환경과장 이세원 △국립원예특작과학원 저장유통과장 손재용 △국립원예특작과학원 원예작물부 화훼기초기반과장 유은하 △국립원예특작과학원 원예작물부 배연구센터장 전지혜 △국립원예특작과학원 인삼특작부 특용작물이용과장 김진숙 △국립축산과학원 기술지원과장 최소영 △국립축산과학원 축산생명환경부 동물바이오유전체과장 이경태
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
