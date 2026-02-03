'국회 위증 혐의' 박대준 전 쿠팡 한국대표, 경찰 출석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회증언감정법상 위증 등 혐의

박대준 "성실히 조사 다 받겠다"

국회 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 위증한 혐의를 받는 박대준 전 쿠팡 한국 대표가 경찰에 출석했다.

서울경찰청 반부패수사대는 국회증언감정법상 위증 등의 혐의로 박 전 대표를 피의자 신분으로 불러 조사 중이라고 3일 밝혔다.

이날 오전 10시 서울경찰청 마포청사에 도착한 박 전 대표는 "성실히 조사를 다 받도록 하겠다"고 말한 뒤 조사실로 향했다. 위증 혐의를 인정하는지 묻는 질문에는 답하지 않았다.

박 전 대표는 지난해 12월30일 국회 쿠팡 청문회에 증인으로 출석해 개인정보 유출 사태와 물류센터 노동자 고 장덕준씨 과로사 등에 대한 증언 과정에서 사실과 다른 발언을 한 의혹을 받는다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 박 전 대표와 김범석 쿠팡 Inc 의장, 해럴드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표 등 7명을 위증 혐의로 고발했다. 경찰은 박 전 대표를 상대로 청문회 발언 경위를 따져 물을 예정이다.





박 전 대표는 지난달 8일에도 김병기 무소속 의원의 '쿠팡 오찬' 사건 참고인으로 경찰에 출석한 바 있다. 김 의원은 국정감사를 앞둔 작년 9월 박 전 대표를 만나 고가의 식사를 하고 쿠팡에 취업한 전 보좌관에 대한 인사 불이익을 요구한 의혹으로 수사받고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

