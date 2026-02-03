중부발전, 美O&M 기업과 가스복합발전 파트너십 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태양광·ESS 이어 북미 사업 포트폴리오 다각화

현지 협력으로 수주 경쟁력 강화

이영조 한국중부발전 사장(왼쪽에서 네 번째)이 지난 29일 미국 현지 발전소 운영정비(O&M) 전문기업과 가스복합발전사업 파트너쉽 구축을 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 한국중부발전.

한국중부발전이 미국 현지 발전소 운영정비(O&M) 전문기업과 가스복합발전 사업 협력을 위한 파트너십을 구축하며 북미 에너지 시장 공략에 속도를 낸다.

중부발전은 지난달 29일(현지시간) 미국에서 현지 발전소 운영정비 전문기업과 가스복합발전 사업 파트너십 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약은 중부발전의 발전소 운영 기술력과 미국 현지 기업의 인력 관리 및 엔지니어링 역량을 결합해 사업 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.

양사는 향후 미국 내 가스복합발전 프로젝트 수주를 위한 공동 대응 체계를 마련하고, 사업 리스크를 최소화하는 한편 설비 운영 효율성을 높이기 위한 전방위 협력에 나설 계획이다. 이를 통해 안정적인 사업 진입 기반을 확보하고 장기적인 사업 확대를 도모한다는 구상이다.

중부발전은 현재 미국 텍사스주에서 3개 대용량 태양광 발전 사업을 운영 중이며, 캘리포니아주에서는 에너지저장장치(ESS) 사업을 추진하고 있다. 특히 지난달 27일에는 국내 기업들과 '팀 코리아'를 구성해 350MW(메가와트) 규모의 '루시 태양광 사업' 착공을 이끌어내는 등 북미 신재생에너지 분야에서 성과를 내고 있다.

중부발전은 이러한 운영 경험을 바탕으로 신재생에너지 중심의 사업 구조를 가스복합발전 분야로 확장해 북미 시장 내 포트폴리오를 다각화할 방침이다.





이영조 중부발전 사장은 "이번 협약은 중부발전이 미국 가스복합발전 시장에 안정적으로 진입하기 위한 중요한 기반이 될 것"이라며 "양사의 신뢰와 노하우를 토대로 북미 지역 에너지 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

