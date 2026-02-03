광주시, ‘2026 올해의 한 책’ 3권 최종 선정…전 세대 소통 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 7000여 명 투표로 결정

경기 광주시는 3일 시민과 함께 읽고 소통하는 독서 문화 확산을 위해 '2026 올해의 한 책' 도서 3권을 최종 선정해 발표했다.

광주시, ‘2026 올해의 한 책’ 3권 선정 발표. 경기 광주시 제공

AD

선정 도서는 부문별로 ▲일반 부문 '어른의 품위' ▲청소년 부문 '율의 시선' ▲어린이 부문 '해든 분식'이다. 이번 선정은 지난해 실무위원회 및 도서관운영위원회 심의를 거쳐 시민 투표로 진행됐다.

투표에는 온·오프라인을 통해 총 7158명의 시민이 참여했으며 그 결과 ▲일반 부문 '어른의 품위' 856표(39%) ▲청소년 부문 '율의 시선' 926표(43%) ▲어린이 부문 '해든 분식' 1386표(49%)가 각각 최다 득표를 기록해 '올해의 한 책'으로 확정됐다.

특히, 올해부터는 기존 어린이·일반 2개 부문에서 청소년 부문을 새롭게 신설해 운영한다. 광주시는 청소년의 눈높이에 맞는 도서를 별도로 선정함으로써 독서 참여를 확대하고 전 세대를 아우르는 독서 소통 기반을 마련한다는 방침이다.

도서관 관계자는 "어린이부터 성인까지 전 세대가 함께하는 독서환경 조성을 위해 한 책 전시, 작가와의 만남, 독후감 쓰기, 함께 읽는 책 연계 특강 등 다양한 문화행사를 추진할 계획"이라고 말했다.





AD

한편, 시는 이번 선포를 계기로 지역 내 공공도서관과 공·사립도서관, 학교 등과 연계해 '책 읽는 광주시' 조성을 위한 독서캠페인을 전개할 예정이다. 관련 내용은 도서관 홈페이지에서 확인할 수 있으며 문의는 중앙도서관으로 하면 된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>