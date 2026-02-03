전북도, 설 맞이 장애인 생산품 판매 행사 개최

5개 시·군청사 순회…우수한 장애인 생산품 판로 확대
전북특별자치도가 설 명절을 앞두고 도내 장애인생산품의 우수성을 알리고 판로를 넓히기 위한 특별 판매행사를 연다.
전북특별자치도는 오는 2월 3일부터 11일까지 남원시청을 시작으로 김제시청, 익산시청, 전북도청, 정읍시청 등 5개 청사에서 순차적으로 '설맞이 장애인생산품 판매 행사'를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 되면 판매와 함께 유선·이메일 주문을 통한 비대면 판매도 병행해 접근성을 높였다.
판매행사는 ▲3일 남원시청 ▲4일 김제시청 ▲5일 익산시청 ▲6일 전북도청(1층 로비) ▲11일 정읍시청에서 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된다.
행사에서는 도내 장애인 직업재활시설에서 생산한 떡, 김, 누룽지, 홍삼, 육포 등 명절 선물 세트와 비누, 물티슈, 참기름·들기름 세트, 구운 소금 세트 등 다양한 생활용품을 선보인다. 특히 6일 전북도청 행사에는 장애인표준사업장도 함께 참여해 제품 선택의 폭을 넓힌다.
전북특별자치도는 이번 설 행사를 통해 도민들의 관심 및 참여와 장애인생산품에 대한 인식을 높이고 장애인의 경제적 자립 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
임성익 전북특별자치도 장애인복지정책과장은 "장애인들이 정성을 다해 만든 우수한 제품을 도민들께 소개하고, 설 명절을 맞아 의미 있는 소비가 이루어질 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>