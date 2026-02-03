전북도, 설 맞이 장애인 생산품 판매 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 시·군청사 순회…우수한 장애인 생산품 판로 확대

전북특별자치도가 설 명절을 앞두고 도내 장애인생산품의 우수성을 알리고 판로를 넓히기 위한 특별 판매행사를 연다.

전북특별자치도 장애인 생산품 명절 전시판매 행사장 모습. 전북특별자치도 제공

전북특별자치도는 오는 2월 3일부터 11일까지 남원시청을 시작으로 김제시청, 익산시청, 전북도청, 정읍시청 등 5개 청사에서 순차적으로 '설맞이 장애인생산품 판매 행사'를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 되면 판매와 함께 유선·이메일 주문을 통한 비대면 판매도 병행해 접근성을 높였다.

판매행사는 ▲3일 남원시청 ▲4일 김제시청 ▲5일 익산시청 ▲6일 전북도청(1층 로비) ▲11일 정읍시청에서 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된다.

행사에서는 도내 장애인 직업재활시설에서 생산한 떡, 김, 누룽지, 홍삼, 육포 등 명절 선물 세트와 비누, 물티슈, 참기름·들기름 세트, 구운 소금 세트 등 다양한 생활용품을 선보인다. 특히 6일 전북도청 행사에는 장애인표준사업장도 함께 참여해 제품 선택의 폭을 넓힌다.

전북특별자치도는 이번 설 행사를 통해 도민들의 관심 및 참여와 장애인생산품에 대한 인식을 높이고 장애인의 경제적 자립 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





임성익 전북특별자치도 장애인복지정책과장은 "장애인들이 정성을 다해 만든 우수한 제품을 도민들께 소개하고, 설 명절을 맞아 의미 있는 소비가 이루어질 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

