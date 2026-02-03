포천시, 도비 220억원 확보…경기북부 드론·관광 도시로 '비상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 경기도 제3차 지역균형발전 성과사업 선정

‘K-AI 드론·한탄강 수변공원’에 도비 220억원 투입

경기 포천시가 미래 성장 동력 확보를 목표로 추진한 '첨단 및 관광산업 인프라 확충' 사업계획이 경기도 제3차 지역균형발전 성과사업에 최종 선정돼 총 220억원 규모의 도비를 확보했다.

포천시, 경기도 제3차 지역균형발전 성과사업, 도비 220억원 확보(K-AI 드론 시험평가인증 및 교육훈련 센터). 포천시 제공

경기도 주관 '지역균형발전사업'은 도 내 지역 간 격차를 해소하고, 상대적 저발전 지역을 활성화하여, 균등한 기회와 지속가능한 성장을 도모하기 위한 사업이다.

시는 지속가능한 도시 발전을 위한 신산업 생태계 조성과 한탄강 관광 브랜드 강화를 내용으로 한 사업계획을 수립하고, 경기도·지역균형발전지원센터와 사업계획 고도화 등을 거쳐, 지난 1월 27일 경기도 지역균형발전위원회 최종 심의에서 △케이에이아이(K-AI) 드론 시험평가인증 및 교육훈련 센터 인프라 구축(도비 110억원) △한탄강 수변공원 조성(도비 110억원) 등 2개 사업이 최종 선정되는 성과를 거뒀다.

케이에이아이(K-AI) 드론 시험평가인증 및 교육훈련 센터 인프라 구축사업은 국내 드론산업 경쟁력 강화의 필수 요소인 핵심부품 국산화를 위한 개발품에 대한 시험·평가·인증 지원시설과 민간과 국방 분야에서 요하는 임무 특화형 교육 프로그램을 운영하는 드론 교육훈련시설을 조성하는 사업이다.

최근 국방부의 50만 드론전사 양성 및 대한민국 드론 공방전 대회와 연계된 경기북부 최초의 국산화 민군 상호운용성 평가 등을 수행하게 된다. 아울러, 작년 10월 포천시가 유치한 경기국방벤처센터의 방산기업 기술개발 지원사업의 중요한 기반 시설 역할과 함께 포천시 드론봇 산업생태계 육성과 방산혁신클러스터 지정에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

포천시, 경기도 제3차 지역균형발전 성과사업, 도비 220억원 확보(한탄강 수변공원). 포천시 제공

'한탄강 수변공원 조성사업'은 한탄강 공연·캠핑 문화레저단지, 생태경관단지 및 와이(Y)형 출렁다리와 연계한 수변공원을 조성하는 사업이다. 시는 한탄강 내 이색적인 수변공원을 조성하여 수변생태 및 친수활동 중심공간으로 연출해 한탄강을 방문한 관광객들에게 한탄강 유네스코 세계지질공원의 탐방 매력도를 높이고, 휴식공간 및 다양한 생태 교육 체험의 기회를 제공하는 등, 관광 체류시간을 늘려 지역경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





포천시 관계자는 "이번 사업 선정은 포천의 미래 경쟁력을 한층 더 높일 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라며 "시는 첨단 및 관광 산업을 중심으로 투자를 확대하여 시민이 체감할 수 있는 변화를 신속히 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

