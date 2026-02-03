한국지역정보개발원, '지자체 생성형 AI 활용 사례집' 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건·교통·행정 등 국내외 우수사례 50건 수록

AI 도입 체크리스트·기업 정보도 제공

한국지역정보개발원은 인공지능(AI) 대전환 시대에 발맞춰 지방자치단체의 디지털 혁신을 지원하기 위한 '지방자치단체를 위한 생성형 AI 활용 서비스 사례집'을 발간했다고 3일 밝혔다.

이번 사례집은 국내외 지자체와 공공기관, 민간기업이 생성형 AI를 활용해 행정과 공공서비스 혁신을 이룬 사례를 종합적으로 정리한 자료집으로, 지자체의 생성형 AI 도입과 확산을 실질적으로 지원하기 위해 제작됐다.

사례집에는 국내는 물론 해외 공공 부문과 민간 영역에서의 생성형 AI 활용 우수 사례 50여 건이 보건·복지, 경제·일자리, 안전·교통, 교육·정보, 행정·민원 등 주요 행정 분야별로 수록됐다. 기술 중심 설명보다는 실제 정책과 행정 현장에서의 활용 방식과 성과를 중심으로 구성해 현장 활용도를 높인 것이 특징이다.

또 분야별 전문가 자문과 실무자 인터뷰를 통해 사례 분석의 깊이를 더했으며, 부록에는 생성형 AI 도입 체크리스트와 도입 시 유의사항, 질의응답, 우수 AI 기업 및 기관 정보 등을 함께 담아 지자체가 생성형AI를 보다 체계적으로 도입할 수 있도록 지원한다.

주요 사례로는 한 지자체가 도로 안전사고 예방과 유지보수 효율화를 위해 AI 기반 도로 파손 자동 탐지 시스템을 도입한 사례가 소개됐다. 차량에 부착된 단말기와 카메라로 수집한 도로 영상을 AI가 실시간 분석해 균열과 포트홀 등 노면 손상을 자동 감지하고, 이를 지도 기반으로 시각화해 보수 우선순위를 자동 산출함으로써 도로 관리 효율과 대응 속도를 높였다.

해외 사례로는 한 국가에서 태양광 보급 확대에 따른 발전량 예측 정확도 문제를 해결하기 위해 AI와 어안렌즈 카메라를 활용한 기술이 소개됐다. 연구진은 구름 이동과 일사량 변화를 실시간으로 분석해 변동성이 큰 기후 환경에서도 초단기 태양광 발전량을 정밀하게 예측하는 기술을 구현했으며, 이는 재생에너지 확대와 전력 계통 안정성 확보에 기여할 수 있는 사례로 평가된다.

사례집은 개발원 홈페이지 지식마당 내 디지털정책자료 메뉴에서 확인할 수 있다.





박덕수 개발원 원장은 "생성형AI는 특정 국가나 분야를 넘어 전 세계 공공행정 혁신을 이끄는 핵심 기술"이라며 "이번 사례집이 각 지방자치단체가 AI 전환을 보다 전략적으로 추진하는 데 실질적인 길잡이가 되기를 바란다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

