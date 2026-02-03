광주·전남 통합, 자치구 득실은?…북구, 주민 만남

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 5일 중흥권역 시작

문인 청장 "궁금증 해소"

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공

광주 북구가 광주·전남 행정통합에 따른 자치구의 변화와 실익을 주민들에게 직접 알리기 위해 현장으로 나선다.

3일 광주 북구에 따르면 구는 오는 5일부터 9일까지 '광주·전남 행정통합 권역별 설명회'를 개최한다.

이번 설명회는 지난달 30일 '광주전남 행정통합 특별법'이 발의됨에 따라, 향후 '전남광주특별시' 출범 시 주민들의 일상에 미칠 영향과 주요 현안을 설명하고 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

북구는 설명회에서 특별법에 반영된 ▲보통교부세 자치구 직접 교부 ▲자치구 명칭 변경에 따른 재정 지원 ▲농촌동 차별 방지 대책 ▲이전 공공기관 지역인재 채용 비율 상향 등 자치구와 밀접한 현안들을 중점적으로 다룰 계획이다.

행사는 중흥·운암·문흥·두암·건국·용봉 등 총 6개 권역에서 진행되며, 권역별로 100~150여명의 주민이 참석한다. 진행 순서는 추진 사항 안내, 주민 자유 토론, 질의응답 순이다.

일정별로는 5일 오전 10시 30분 북구 평생학습관(중흥 권역), 오후 3시 30분 운암복합문화체육센터(운암 권역)에서 첫 설명회가 열린다.

이어 6일에는 오전 10시 30분 솔로몬파크(문흥 권역), 오후 4시 30분 반다비체육센터(두암 권역)에서 진행되며, 9일 오전 10시 북광주농협(건국 권역)과 오후 3시 일곡도서관(용봉 권역)을 끝으로 일정이 마무리된다.





문인 북구청장은 "이번 설명회는 행정통합에 대한 주민들의 궁금증을 해소하고 통합 이후의 긍정적인 변화상을 공유하는 자리"라며 "광주·전남 행정통합을 북구 발전의 새로운 원동력으로 삼아 다 함께 잘사는 행복 북구를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

