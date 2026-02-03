KAIST·과방위 "양자 과학기술 경쟁력 강화에 산학연 협력"

국가 양자 과학기술 경쟁력 강화를 위해 산학연이 중지를 모은다.

KAIST는 3일 국회의원회관에서 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)와 '대한민국 Quantum Leap!을 위한 양자 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

포럼은 글로벌 양자 기술 패권 경쟁이 본격화되는 상황에서 한국의 양자 과학기술 경쟁력을 점검하고 종합 대응 전략과 실행 과제를 모색하기 위해 마련됐다.

KAIST는 3일 국회의원회관에서 과방위와 '대한민국 Quantum Leap!을 위한 양자 포럼'을 개최했다. 포험에 참석한 주요 연사가 모여 기념촬영을 하고 있다. KAIST

AD

KAIST는 포럼에서 정부와 정부출연연구기관(출연연) 그리고 학계의 중간 지점에서 국가 양자 과학기술 전략을 논의하는 가교 역할을 했다.

포럼에서는 ▲제1차 양자 종합계획 및 양자 클러스터 기본계획 ▲출연연·대학의 양자 플래그십 연구 성과 ▲양자 기술 공급망 및 산업화 전략 ▲초격차 양자 인재 양성 방안 등 국내 양자 생태계 전반을 아우르는 핵심 이슈를 집중적으로 논의했다.

발제 세션에서는 분야별 전문가가 국가 전략과 연구 성과를 공유했다. 이 자리에서 과기부 심주섭 양자 혁신기술개발과장은 정부의 양자 정책 방향을 발표하고 최재혁 한국표준과학연구원(KRISS) 양자 기술연구소장과 한상욱 한국과학기술연구원(KIST) 양자 기술활용연구거점사업단장은 정부출연연의 주요 연구 성과 및 양자 기술 공급망 전략을 소개했다.

이어 김은성 KAIST 양자대학원장은 '초격차 양자 인재 양성 방안'을 주제로 발표를 진행한 후 패널 토론의 좌장을 맡아 산학연 전문가 간의 논의 과정을 이끌었다.

토론에서 김동규 KAIST 물리학과 교수, 권상일 DGIST 교수, 이용호 KRISS 초전도양자컴퓨팅시스템연구단장 등은 그간ㄴ의 연구 성과와 이를 연계한 산업화 및 양자 생태계 확장 방안을 논의했다.

이광형 KAIST 총장은 "양자 기술은 국가 산업 경쟁력과 기술 주권을 좌우할 핵심 전략 기술"이라며 "포럼이 현장 정책과 연구, 산업을 실질적으로 잇는 논의의 장이 돼 대한민국의 양자 도약을 구체화하는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.





AD

한편 이날 포럼에는 국회 과방위 소속 의원 및 보좌진, 오상록 KIST 원장, 이호성 KRISS 원장, 양자 분야 산학연 전문가 등 100여명이 참석했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>