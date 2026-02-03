삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ETF·펀드플랫폼 'FunETF' 설문 결과

투자자·판매자 약 1만여명 응답

삼성자산운용은 상장지수펀드(ETF)·펀드 플랫폼 'FunETF'에서 회원 대상 '2026년 유망 ETF' 설문조사 결과 투자자와 판매자 모두 'KODEX 로봇액티브'를 가장 유망한 상품으로 꼽았다고 밝혔다.

3일 삼성자산운용에 따르면 KODEX ETF를 대상으로 한 이번 설문은 FunETF에서 지난달 19일부터 진행 중인 '2026년 유망 ETF 관심상품 등록 이벤트'의 일환으로 실시됐으며, 현재까지 투자자 8565명, 판매자 800명 등 총 9365명이 참여했다.

AD

총 8565명의 개인 투자자 응답 결과, KODEX 로봇액티브가 1272명(14.9%)의 선택을 받아 가장 많은 표를 얻었다. KODEX 미국S&P500이 766명(8.9%), KODEX K방산TOP10레버리지가 626명(7.3%), KODEX 미국나스닥100이 622명(7.3%), KODEX 반도체레버리지가 385명(4.5%)이 뒤를 이었다. 이는 투자자들이 미국 대표지수 ETF를 여전히 유망하게 평가하는 동시에 레버리지 상품에 대한 선호도 또한 높다는 것을 보여준다.

총 800명의 판매자 설문에서도 KODEX 로봇액티브가 162명(20.3%)으로 압도적인 1위를 차지했다. 그 뒤를 KODEX 200과 KODEX 미국S&P500이 각각 62명(7.8%), KODEX 우량주가 37명(4.6%), KODEX 코스피100이 35명(4.4%)이 이었다. 판매자들은 투자자 대비 국내 주식형 ETF의 성장 가능성을 상대적으로 높게 평가한 것으로 나타났다.

투자자와 판매자 모두에게 유망 ETF 1위로 꼽힌 'KODEX 로봇액티브'는 지난 1개월 사이 5000억원 이상 증가해 순자산 1조원을 빠르게 돌파하며 대표적인 성장형 테마 ETF로 자리매김했다. 이 ETF의 6개월 수익률은 113.9%로 국내 상장한 로봇 ETF 9개 가운데 가장 좋은 성과를 달성했다. 같은 기간 개인 순매수는 2353억원 규모에 달한다.

KODEX 로봇액티브는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 두산로보틱스 등 로봇 핵심 종목과 함께 로봇 산업 투자에 적극적인 삼성전자, NAVER, 카카오, LG전자 등 주요 대기업을 높은 비중으로 담아 포트폴리오를 구성하고 있다. 삼성자산운용은 로봇 산업 자체가 성장 초기 산업인 만큼 신규 종목 편입이 빠르고 주가 변동성에 따른 과열 구간에서 대형주 비중을 높이는 액티브 ETF가 좋은 투자법이라고 설명했다.

한편 FunETF는 오는 11일까지 '2026년 유망 ETF 관심상품 등록 이벤트'를 진행 중이다. 자신이 생각하는 2026년 유망 ETF를 FunETF에서 검색하고, 하트 버튼을 눌러 관심 상품으로 등록한 뒤 이벤트 페이지에서 네이버폼을 작성하면 이벤트 참여가 완료된다. 이벤트 참여자는 메가커피 아메리카노 1잔을 받을 수 있다.





AD

삼성자산운용 관계자는 "이번 FunETF 설문은 투자자와 판매자 모두가 로봇 산업을 중장기 핵심 성장 테마로 인식하고 있음을 보여준다"며 "투자자는 로봇, 방산과 같은 테마형 상품을, 판매자는 국내 주식형 ETF를 상대적으로 더 긍정적으로 바라본 점도 의미있는 시사점"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>