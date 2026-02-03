강원도교육청, 2025년 하반기 ‘적극행정 우수공무원’ 4명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원특별자치도교육청은 급변하는 교육환경 속에서 능동적이고 창의적인 자세로 교육현안을 해결하고 학생과 학부모, 교직원의 불편을 해소하는 데 기여한 '2025년 하반기 적극행정 우수공무원' 4명을 선발했다고 3일 밝혔다.

이번에 선발된 적극행정 우수공무원은 △(최우수) 원주고등학교 박보경 교사 △(우수) 강릉교육지원청 서효원 주무관 △(우수) 태백교육지원청 임진규 주무관 △(우수) 속초양양교육지원청 김연희 주무관이다.

최우수로 선발된 박보경 교사(원주고등학교)는 '위기청소년 조기발견 및 개입을 통해 자해·자살행동 예방과 학교적응력 향상을 위한 1:1맞춤형 프로그램' 사례를 통해 자해·자살 등 위기 상황에 놓인 학생을 조기에 발굴하고, 학교·가정·외부 전문기관과 연계한 맞춤형 지원을 실시하여 학생의 심리적 회복과 학교 적응을 도왔다. 특히, 위기 상황에서도 책임감을 갖고 선제적으로 개입하여 학생 생명 보호와 정서 안정에 크게 기여한 점이 높이 평가되었다.

우수로 선발된 서효원 주무관(강릉교육지원청)은 '가뭄 재난에 대비한 학교 운영 안정화 조치 및 대응 표준안 기초자료 마련' 사례에서 장기 가뭄으로 인한 급수·급식 중단 우려 상황에서도 선제적인 대응 체계를 마련하고, 관계기관 협력과 예산 확보를 통해 학사 운영 공백을 최소화하였다. 또한, 재난 대응 과정을 체계적으로 정리해 향후 유사 상황에 활용 가능한 기초자료를 마련함으로써 적극행정의 모범을 보였다.

우수로 선발된 임진규 주무관(태백교육지원청)은 '지방공무원 실무역량 강화를 위한 업무매뉴얼(4종) 제작·보급 및 인공지능(AI) 행정지원 챗봇(6종) 구축'을 통해 반복되는 행정 문의와 업무 오류를 줄이고, 직원들이 보다 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 환경을 조성하였다. 업무 지침서 제작과 디지털 기술을 결합한 행정 혁신으로 행정 신뢰도를 높이고, 현장 지원 기능을 강화한 점이 인정되었다.

우수로 선발된 김연희 주무관(속초양양교육지원청)은 '회전교차로 및 학생 승하차 구역 조성을 통한 학생 안전 확보' 사례에서 회전교차로 및 안전한 승하차 구역 조성을 추진하여 학생들의 통학 안전을 실질적으로 개선하였다. 현장 모니터링 및 적극적인 의견수렴을 통해 교통 위험 요소를 해소하고, 학부모와 지역사회의 만족도를 높인 점이 우수 사례로 평가되었다.

적극행정 우수공무원으로 선발된 공무원에게는 교육감 표창과 함께 성과상여금 우대, 국외연수 가산점과 포상휴가 등 인센티브가 부여될 예정이다.





임재욱 감사관은 "변화하는 교육환경 속에서 책임감을 가지고 적극적으로 문제 해결에 나선 적극행정 우수공무원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 적극행정을 통해 교육현장의 불편을 해소하고, 강원교육이 한 단계 더 도약할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





