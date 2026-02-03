“한 병으로 설·밸런타인 선물 충분해”… 그리스 감성 올리브오일 팝업스토어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2∼19일, 롯데百 부산본점 부산 최초 메가 팝업스토어



그리스 웰니스 라이프스타일 브랜드 '이야이야앤프렌즈'

롯데백화점 부산본점 지하 1층 시그니처 팝업존에서는 2월 2일부터 19일까지 그리스 웰니스 라이프스타일 브랜드 '이야이야앤프렌즈'의 부산 지역 최초 메가 팝업스토어를 선보인다.

AD

이야이야앤프렌즈는 그리스 크레타섬의 전통과 자연을 현대적으로 재해석한 브랜드로, 그리스어로 '할머니'를 뜻하는 'Yiayia(이야이야)'에서 이름을 따왔다. 특히 그리스 감성을 담은 올리브오일은 설 선물수요와 밸런타인데이 선물을 동시에 공략할 수 있는 아이템으로 센스 있는 식품 선물로 주목받고 있다.





AD

이번 팝업에서는 코로네이키 단일 품종 엑스트라버진올리브오일을 비롯해 레몬즙·토마토즙 스틱, 이야이야 캐릭터를 활용한 라이프스타일 굿즈를 선보이며, 팝업 기간 8만원 이상 구매 시 PVC 냄비받침, 15만원 이상 구매 시 오일 디스펜서를 증정한다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>