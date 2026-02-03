'대주주 국내 주식 양도세' 3월3일까지 신고·납부해야

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국세청, '주식양도세 미리채움 서비스' 제공

올해 '비과세 자가진단' 서비스 신설

2025년 하반기(7~12월)에 양도소득세 과세대상 국내 주식을 양도한 대주주 등은 다음 달 3일까지 양도세를 납부해야 한다. 국내 상장주식을 장내에서 거래하는 대다수의 투자자는 소액주주로 주식 양도소득세 신고 대상이 아니다.

국세청은 4일부터 모바일 알림(카카오톡 등)을 통해 '주식 양도소득세 예정신고' 안내문을 순차적으로 발송한다고 3일 밝혔다. 수신 거부 등으로 모바일 알림을 받지 못한 대상자와 60세 이상 대상자에게는 오는 10일 우편 안내문을 추가로 발송할 예정이다. 신고대상은 ▲상장주식을 양도한 대주주 ▲상장주식을 장외거래한 소액주주 ▲비상장주식을 양도한 주주 등이다.

양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 지분율(코스피 1%·코스닥 2%·코넥스 4% 이상) 또는 시가총액이 대주주 요건(50억원 이상)을 충족하거나, 직전 사업연도 종료일 이후 주식 취득으로 지분율 요건을 충족하면 대주주에 해당한다.

국세청은 납세자의 성실신고를 지원하기 위해 증권사로부터 수집한 자료를 활용해 주식 양도소득세 예정신고 대상자에게 신고 대상 여부와 신고 방법 등에 관한 정보를 안내하고 있다.

홈택스를 통해 납세자가 스스로 양도소득세를 신고할 수 있도록 주식양도세 미리채움 서비스를 제공하고 있다. 올해에는 홈택스 신고화면에 동일자·동일 종목 양도가액 자동합산 기능을 추가했다. 또 주식 양도소득이 창업기업 등에의 출자에 대한 과세특례 비과세 요건에 해당하는지를 납세자가 신고 전에 확인할 수 있는 '비과세 자가진단' 서비스를 신설했다.





국세청 관계자는 "신고 후에는 신고내용을 정밀 분석하여 불성실신고 혐의자에 대해서는 사후 검증을 실시할 예정"이라며 "납세자께서는 성실신고가 최선의 절세임을 인식하고 성실하게 신고해 주시기 바란다"고 말했다.





