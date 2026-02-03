넷플릭스, 내달 BTS 광화문 컴백 공연 글로벌 생중계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국서 송출하는 첫 라이브 이벤트

신보 제작 다큐도 내달 27일 공개

서울 광화문 광장에서 펼쳐지는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 넷플릭스로 전 세계 190여개 국가에 생중계된다.

BTS. AP연합뉴스

넷플릭스와 하이브는 다음 달 21일 오후 8시 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)'을 넷플릭스로 단독 생중계한다고 3일 밝혔다. 광화문광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다.

BTS의 다섯 번째 정규 앨범 '아리랑'은 팀을 출발점과 정체성에 대한 성찰을 담고 있다. BTS 앨범 발매 후 아시아와 북미, 라틴아메리카, 유럽, 중동 등 34개 지역에서 82회 공연으로 진행되는 대규모 월드 투어에 돌입할 계획이다.

서울 종로구 세종문화회관 계단에서 외국인 관광객이 오는 3월 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물을 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이번 생중계는 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트로, 라이브 프로그래밍의 확장을 보여준다고 넷플릭스는 강조했다. 그동안 넷플릭스가 선보여온 '스카이스크래퍼 라이브', 'NFL 크리스마스 게임데이', '폴 vs 타이슨' 등 라이브 이벤트 라인업의 뒤를 이를 것으로 기대했다. 향후 넷플릭스는 MLB, FIFA 여자 월드컵, 배우 조합상 등 다양한 라이브 라인업을 회원들에게 선보일 계획이다.

넷플릭스는 앨범 제작 과정을 담은 장편 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'도 다음 달 27일 공개한다. 바오 응우옌 감독과 제작사 디스 머신이 빚어낸 이번 다큐는 BTS가 3년 9개월 만에 새 앨범으로 돌아오는 여정을 조명한다. 2013년 데뷔 이후 전 세계적으로 인기를 얻은 BTS 멤버들이 미국 로스앤젤레스(LA)에서 뭉쳐 음악을 만드는 과정이 담겼다.





넷플릭스 x BTS. 넷플릭스 제공

넷플릭스는 "공백과 개인 시간을 지나 공동의 창작 공간으로 돌아온 멤버들이 '어떻게 앞으로 나아갈 것인가'에 대한 질문과 마주하는 순간을 생생하게 목격할 수 있다"고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

