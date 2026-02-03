'공천헌금 의혹' 강선우 재소환…경찰, 신병 확보 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

前 사무국장·김경 등 엇갈린 진술 확인

강선우, 현역 국회의원 불체포특권 변수

김경 전 서울시의원으로부터 약 1억원의 '공천헌금'을 수수했다는 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 경찰에 다시 소환됐다. 조사가 막바지로 향하고 있는 만큼 경찰은 강 의원에 대한 신병 확보를 검토하고 있지만, 현역 국회의원의 불체포특권이 변수로 꼽힌다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 뇌물수수 혐의 피의자 신분으로 강선우 의원을 3일 소환했다. 이날 오전 9시32분께 서울청 마포청사에 출석한 강 의원은 "이런 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐 드린 점 죄송하다"며 "오늘 조사에서도 성실하게 최선을 다하겠다"고 말했다.

2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 20일 강 의원을 처음 조사한 경찰이 그를 재소환한 것은 금품 수수 전후 상황에 대한 '진실공방'에 마침표를 찍기 위한 것으로 풀이된다. 첫 조사 당시 강 의원은 2022년 1월 서울 용산구 소재 호텔 카페에서 김 전 시의원에게 쇼핑백을 받았지만 금품인 줄 몰랐다는 취지로 진술했다. 이후 경찰에 출석한 강 의원의 전 사무국장 남모씨와 김 전 시의원은 강 의원이 금품을 인지하고 있었다고 반박한 것으로 전해졌다. 경찰은 이날 강 의원과 그의 전 사무국장 남씨, 김 전 시의원의 진술이 엇갈리는 부분을 중심으로 사실관계를 살필 예정이다.

아울러 경찰은 김경 전 시의원이 강선우 의원에게 지방선거 이후인 2022년 10월과 2023년 12월, 총 1억3000만원을 타인 명의로 '쪼개기 후원'한 의혹도 조사할 예정이다. 강 의원은 김 전 시의원의 차명 후원이라는 사실을 인지한 직후 후원금을 반환했다는 입장이다.

경찰 관계자는 "제기된 의혹이 연결 선상에 있는 만큼 모두 확인할 계획"이라고 말했다.





경찰은 강 의원에 대한 2차 조사 경과를 보고 사건 관련자에 대한 신병 확보를 검토할 예정이다. 현역 국회의원 신분인 강 의원의 경우 불체포특권이 변수로 거론된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

