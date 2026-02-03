세라젬, APEC 정상회의 개최 유공 외교부장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 의료기기 산업 위상 제고 공로

세라젬이 외교부로부터 APEC 정상회의 개최 유공 외교부장관 표창을 받았다고 3일 밝혔다.

2025년 APEC 제1차 고위관리회의(SOM1)에 전시된 세라젬 '파우제 M6'과 '파우제 M8 Fit'. 세라젬

이번 표창은 세라젬이 APEC 2025 공식 회의 전 과정에서 의료기기 체험 환경을 제공해 국제회의의 원활한 운영을 지원하고, 국내 의료기기 산업의 국제적 위상 제고에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

세라젬은 지난해 2월 제1차 고위관리회의(SOM1)를 시작으로 제2차(SOM2), 제3차(SOM3), 10월 APEC 정상회의까지 공식 협찬사로 참여했다. 회의 현장에서 척추 관리 의료기기 '마스터 V 컬렉션'과 안마의자 '파우제 M 컬렉션'을 활용한 체험 공간을 운영하며, 장시간 회의에 참석한 각국 대표단과 정부 관계자들에게 휴식 환경을 제공했다.

특히 APEC 정상회의 기간에는 경주 화백 컨벤션센터(HICO) 고위급 오찬장, 수행원 라운지, 공식 숙소 내에 체험 공간을 마련했다. HICO 4층 고위급 오찬장에는 마스터 V11 3대를, 1층 수행원 라운지에는 파우제 M6 8대를 설치해 대표단과 수행원의 휴식을 지원했다. 소노캄 경주 지하1층 수행원 라운지에도 마스터 V7·V9과 파우제 M10·M8 Fit을 비치했다.





세라젬 관계자는 "세계 각국의 정상과 고위 인사들이 한자리에 모이는 APEC 무대에 대한민국 의료기기 기술력을 대표하는 기업으로 참여해 매우 뜻깊다"며 "이번 표창은 민관 협력을 통해 K-헬스케어의 가능성을 국제무대에 알린 성과로, 앞으로도 글로벌 현장에서 대한민국 헬스케어 산업의 위상을 높이는 데 지속해서 기여하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

