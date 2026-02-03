광주 서구, 주민 참여로 여성 안전·돌봄 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여성친화도시 시민참여단 운영

정책 모니터링·제안·발굴 참여

생활권·분과별 운영…19일까지 신청

광주광역시 서구는 여성의 안전과 돌봄, 역량 강화를 주민 참여로 실현하기 위해 '여성친화도시 시민참여단'을 본격 운영한다.

이번 참여단은 성별에 관계없이 누구나 정책 과정에 참여할 수 있도록 구성해 생활 현장에서 체감할 수 있는 여성친화도시 정책을 만들기 위한 주민 참여 기반 제도다.

서구는 정책의 현장성과 실효성을 높이기 위해 생활권 특성을 반영한 참여 구조를 마련했다.

서구는 지역을 성장하는·살기 좋은·함께하는·행복한 생활권 등 4개 권역으로 나누고 양성평등·안전·돌봄·일자리 등 4개 분과를 운영한다. 선발된 시민참여단은 오는 3월부터 2년간 ▲여성 친화 도시공간 및 정책 모니터링을 비롯해 ▲여성의 시각을 반영한 정책 제안 ▲여성친화도시 조성 사업 발굴에 참여한다.

모집 인원은 총 50명이며 여성친화도시 조성과 양성평등 실현에 관심 있고 월 1회 이상 활동이 가능한 19세 이상 서구 주민이면 누구나 지원할 수 있다. 서구는 20~40대 청·장년층과 여성친화도시 관련 활동 경험자, 신규 참여자를 우대할 계획이다.

신청은 오는 19일까지며 참여를 희망할 경우 서구청 누리집 고시 공고란의 관련 서류를 준비해 서구청 양성아동복지과 또는 동 행정복지센터에 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다.





김민정 양성아동복지과장은 "시민참여단 분과 운영을 통해 주민 참여의 폭을 넓히고 생활 현장에서 체감할 수 있는 여성친화도시 정책을 추진하겠다"며 "지역 정책에 관심 있는 주민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

