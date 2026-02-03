설 대목 앞둔 고령대가야시장, 민관 합동 안전점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 명절 연휴와 대목장을 앞두고 고령군이 전통시장 안전 점검에 나섰다.

경북 고령군(군수 이남철)은 2일 설 명절을 맞아 유동 인구 증가가 예상되는 고령대가야시장 일원에서 화재 예방과 안전사고 방지를 위한 민관 합동 안전점검을 실시했다.

고령군 관계자들이 설 대목을 앞두고 고령대가야시장 민관 합동 안전점검 을 실시하고 있다. 고령군 제공

AD

이번 점검은 대가야읍 시가지 상권의 중심지인 고령대가야시장에 설 연휴와 설 대목을 앞두고 방문객이 대거 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 시장 내 주요 시설물과 잠재적 위험 요소를 사전에 점검해 각종 안전사고를 예방하기 위해 추진됐다.

점검에는 고령군과 고령소방서를 비롯해 전기·가스·건축 분야 민간자문단이 참여했으며, 전통시장 관리 주체인 시장상인회도 함께해 현장 중심의 점검이 이뤄졌다. 상인회는 시설물 현황 파악 단계부터 참여해 분야별 안전 상태를 면밀히 살폈다.

점검반은 기둥과 보 등 주요 구조부재를 비롯해 전기·가스·소방 설비 관리 실태, 관련 법령과 시설·운영 기준 준수 여부, 자율점검 이행 상황 등을 중점적으로 확인했다. 아울러 겨울철 강풍에 대비해 간판과 지붕 등 취약 시설물에 대한 안전 점검도 병행했다.

고령군은 점검 과정에서 발견된 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 즉각적인 조치가 어려운 사항에 대해서는 관리 주체에 통보해 보수·보강이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 관리할 방침이다.





AD

군 관계자는 "설 명절 연휴와 대목을 맞아 많은 귀성객과 방문객이 찾는 만큼, 화재 등 각종 사고 예방과 신속한 대응 체계 구축을 통해 안전한 전통시장 이용 환경 조성에 만전을 기하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>