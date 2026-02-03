오픈AI, '추론' 영역서 엔비디아 칩에 불만…대안 모색

추론 인프라 중 약 10% 대체 검토

챗GPT 개발사 오픈AI가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩에 대한 대안 마련에 나섰다.

로이터통신은 2일(현지시간) 소식통 8명을 인용해 오픈AI가 엔비디아의 최신 칩에 만족하지 못해 이 같은 행보를 보이고 있다고 보도했다.

로이터연합뉴스

AD

오픈AI는 챗GPT 같은 AI의 모델이 사용자의 질문에 응답하는 '추론' 과정에서 엔비디아의 칩에 한계를 느끼는 것으로 전해졌다. 대규모 AI 모델 학습용 칩에서는 여전히 엔비디아가 지배적인 위치를 차지하고 있다. 그러나 추론은 AI 칩 영역에서 새로운 경쟁의 장이라 할 수 있다. 소식통은 오픈AI가 자사 추론 인프라 중 약 10%는 다른 칩으로 대체하려 한다고 전했다. 로이터는 오픈AI가 추론용 칩 시장에서 대안을 찾기로 한 결정이 엔비디아의 AI 시장 지배력의 중요한 시험대가 될 것이라고 전망했다.

엔비디아의 대안을 찾기로 한 오픈AI의 이번 결정은 두 회사 간 투자 협상과도 맞물려 있다. 지난달 30일 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아가 지난해 9월 오픈AI에 1000억달러를 투자하기로 한 계획을 보류하고 있다고 보도했다. 양 사는 지난해 9월 전략적 파트너십을 체결하고 투자를 논의하기 시작했다. 오픈AI는 엔비디아의 투자금을 AI 데이터센터 구축과 엔비디아 칩 구매 등에 활용할 방침이었다. 당초 몇 주내 계약이 완료될 것으로 예상됐으나 아직도 지지부진한 상태다. 소식통은 오픈AI의 제품 로드맵 변화로 요구되는 연산 자원의 성격이 변했고, 이로 인해 엔비디아와의 협상이 지연됐다고 전했다. 지난달 31일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이 같은 보도에 대해 "말도 안 되는 소리"라고 일축하며 오픈AI가 현재 진행 중인 투자 라운드에 참여할 것이라고 밝혔다.

엔비디아와 오픈AI 간 파트너십 계약이 지지부진한 사이 오픈AI는 지난해 엔비디아의 경쟁사인 AMD와 AI 칩 다년간 공급 계약을 체결하고 AMD의 지분 10%를 인수할 수 있는 선택권을 받았다. 또 오픈AI는 세레브라스(Cerebras), 그록(Groq) 등 AI 추론 칩 특화 스타트업과도 협력을 논의해왔다고 두 명의 소식통은 전했다. 다만 엔비디아가 그록과 200억달러 규모의 라이선스 계약을 체결하며 오픈AI와 그록 간 논의는 중단됐다.





AD

한편 이날 엔비디아의 오픈AI 투자 계획이 중단됐다는 WSJ 보도에 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가는 2.89% 하락 마감했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>