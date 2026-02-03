KB국민은행, 비대면대출 부산 심사센터 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

범일동 종금센터 오픈…"지역균형 발전"

KB국민은행은 2일 비대면 대출 심사 업무를 전담하는 부산 심사센터를 개소했다고 3일 밝혔다.

센터는 영업점 유휴공간을 활용해 부산 동구 범일동종합금융센터 4층에 마련됐다. 디지털 기반 금융 서비스의 운영 효율성을 제고해 고객에게 보다 신속한 심사 서비스를 제공하기 위해 구축됐다.

주요 업무는 KB스타뱅킹을 통해 접수되는 신용대출 신규 및 기한연장 심사를 비롯해 은행재원 전세자금대출과 주택도시기금 전세대출의 기한연장 심사 등이다.

KB국민은행 측은 센터 개소 후 퇴직 직원 재채용 등을 통해 지역 내 일자리를 창출하고, 지역 경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 본다고 설명했다. 수도권에 집중됐던 업무 기능을 지방으로 분산해 지역 균형 발전을 도모하는 효과도 발생할 것으로 예상했다.

한편 KB국민은행은 비대면 심사조직을 지속 강화하고 사용자환경·사용자경험(UI·UX) 개선 등 고객 친화적인 환경 조성에 힘써왔다. 그 결과 비대면 신용대출 비중은 2024년 말 기준 약 60%에서 지난해 말 약 70%로 커졌다.





KB국민은행 관계자는 "센터가 지역 경제 활성화와 지역 균형 발전에 기여하는 기반이 되길 바란다"며 "앞으로도 고객에게 더 빠르고 편리한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 금융 인프라를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

