항공엔진·AI·친환경 소재 동시 추진…우주청, 2117억 항공 R&D 예고

엔진·소재·AI 아우른 5개 신규 과제 공개…2026년부터 단계적 착수

항공엔진 핵심기술과 항공 인공지능(AI) 안전성, 친환경 항공기 소재를 한꺼번에 묶은 대규모 항공 연구개발(R&D)이 2026년부터 본격 추진된다. 우주항공청은 총 2117억 원 규모의 항공분야 신규사업 5개를 예고하고, 연구 현장의 참여를 전제로 한 사전 설명과 의견 수렴에 착수했다.

우주항공청은 이번 신규사업을 통해 항공엔진과 가스터빈, 소재·부품, 항공 AI, 미래 첨단 항공기(AAV) 등 항공 기술 전주기를 포괄적으로 육성할 계획이다. 단순 기술 확보를 넘어 실증과 산업화 연계를 염두에 둔 사업 설계가 특징이다.

핵심 사업 가운데 전기화 항공기용 고바이패스 터보팬 엔진 개발은 전기 출력 100kW 이상의 로터일체형 임베디드 전동발전기(ISG)를 포함한 4500파운드포스(lbf·항공엔진 추력 단위)급 엔진 모델 확보를 목표로 한다. 친환경 항공기와 고전력 소모 민항기 개발 흐름에 대응하기 위한 기반 기술로 평가된다.

항공 가스터빈 엔진용 구조물 고강도 소재부품 개발 사업은 현재 수입에 의존하고 있는 핵심 부품 5종의 국산화를 추진한다. 이를 통해 항공엔진 소재·부품 분야의 기술 자립도를 높이고, 국내 기업의 항공 공급망 진입과 수출 경쟁력 강화를 도모한다는 계획이다.

친환경 항공기 부품 분야에서는 지속가능 열가소성 복합재 기술 개발이 추진된다. 고속 성형 공정의 품질 동등성을 확보해 글로벌 항공기 원제작사(OEM) 공급망 진입을 겨냥하는 동시에, 구조부품 재활용을 포함한 자원 순환형 기술로 국제 탄소중립 요구에 대응한다.

항공 AI 분야에서는 항공기 AI 적용에 대한 신뢰성·안전성 보증기술 확보에 나선다. 자율임무 모듈 개발과 검증, 실증기 설계·검증을 통해 향후 유인 항공기에 AI를 적용하기 위한 국가 차원의 기술·표준 기반을 마련하는 것이 목표다.

미래 첨단 항공기(AAV)를 겨냥한 전기?터빈 하이브리드 추진시스템 핵심기술 선행개발도 포함됐다. 터보제너레이터와 전기모터 등 핵심 요소기술을 확보하고, 통합 설계·시험평가를 통해 향후 AAV 실증기에 연계·활용할 계획이다.

우주항공청은 연구자들의 사전 준비를 돕기 위해 사업 목적과 지원 규모, 공모 일정, 지원 조건 등을 담은 사전공고를 누리집에 게시했다. 설명회에서 수렴된 현장 의견을 반영해 2월 중 범부처통합연구지원시스템 IRIS를 통해 정식 공고를 내고 과제 접수를 진행할 예정이다.





한창헌 우주항공청 항공혁신부문장은 "항공엔진, 친환경 소재, 항공 AI 등 핵심 분야에서 본격적인 기술개발에 착수할 계획"이라며 "연구 성과가 산업화로 이어질 수 있도록 산·학·연의 적극적인 참여를 기대한다"고 전했다.





