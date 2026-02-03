달리는 섬박람회 홍보관, '다섬이 트럭' 전국 누빈다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조직위, 이동형 홍보관 전국 대규모 행사장서 섬박람회 홍보

2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')는 지난 2일 달리는 섬박람회 홍보관 '다섬이 트럭'을 운영한다고 밝혔다.

'다섬이 트럭'은 전국 각지의 대규모 축제 등 행사에 직접 찾아가는 이동형 홍보 플랫폼으로, 보다 많은 국민들에게 2026여수세계섬박람회의 의미와 비전을 쉽고 친근하게 전달하기 위해 기획했다.

섬박람회 홍보관 '다섬이 트럭'. 여수세계섬박람회조직위 제공

트럭 외부는 2026여수세계섬박람회 마스코트와 로고로 꾸몄으며, 내부는 섬박람회 홍보영상 송출이 가능하다. 현장 여건에 따라 리플릿 배포, 이벤트 운영 등 다양한 홍보를 펼칠 예정이다.

조직위는 섬박람회 D-200일 기념하여 여수 주요 거점을 시작으로 3월 부산국제보트쇼, 4월 고양국제꽃박람회, 10월 순천만갈대축제 등 전국 주요 행사에 운영할 계획이다.





조직위 김종기 사무총장은 "다섬이 트럭을 통해 전국 대규모 행사와 연계한 홍보를 추진할 계획이다."며 "이를 통해 섬박람회에 대한 인지도와 관심을 높이고 적집 방문으로 이어질 수 있도록 적극 운영하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

