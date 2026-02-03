카카오헬스케어, '파스타' 앱에 비만환자 지원 서비스 도입

한국노보노디스크제약의 비만치료 노하우 접목

카카오헬스케어는 글로벌 제약사 한국노보노디스크제약과 협력해 비만치료제 처방 환자를 위한 '비만 환자 지원 서비스'를 도입했다고 3일 밝혔다. 카카오헬스케어의 인공지능(AI) 기반 모바일 건강관리 솔루션 '파스타(PASTA)' 앱에서 이용할 수 있다.

이번 협업은 노보노디스크의 비만 치료 전문성과 카카오헬스케어의 디지털 헬스케어 기술을 결합해 비만 환자들이 안전하고 체계적인 관리를 받을 수 있는 환경을 구축하고자 진행됐다.

파스타 앱에 도입된 이 서비스는 비만치료제 주사 방법과 보관 방법, 증량 스케줄 등 필수적인 투약 정보를 제공하고 투여 알림 기능 등을 통해 치료 순응도 향상을 돕는다. 또 체중 및 근육량 등의 변화를 직관적으로 확인할 수 있으며, 식사, 운동, 수면, 스트레스 패턴 등을 AI 기술을 통해 종합적으로 분석해 개인별 맞춤 루틴을 제안한다. 이를 통해 비만 환자는 치료 전 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 줄이고 안정적으로 치료를 이어갈 수 있다.

의료진은 '파스타 커넥트 프로(PASTA Connect PRO)'를 통해 체중 변화는 물론 운동과 식습관 등 파스타에 기록한 환자의 주요 라이프로그 데이터를 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 바탕으로 환자의 생활 습관과 치료 반응을 종합적으로 고려한 효과적인 진료와 상담 등이 가능하다.

한편, 양사는 지난 2023년 업무협약 체결을 시작으로 혈당 및 비만 관리 등 다양한 영역에서 협업을 이어가고 있다. 양사는 노보노디스크의 인슐린 플렉스터치(FlexTouch) 펜을 위한 스마트 캡 '말리야(Mallya)'를 카카오헬스케어의 파스타와 연동해 당뇨병 환자용 투약 관리 솔루션을 제공하고 있다.

캐스퍼 로세유 포울센 한국노보노디스크제약 대표는 "비만은 장기적인 추적 관찰과 생활 습관 교정이 병행돼야 하는 만성질환으로, 의료진의 전문적인 처방과 환자의 능동적인 참여가 치료 성공의 핵심"이라며 "파스타 앱을 통한 비만 환자 지원 서비스가 환자들에게 보다 정교하고 통합적인 치료 경험을 제공하고, 나아가 비만 환자들의 지속 가능한 관리 환경을 개선하는 데 기여할 것"이라고 전했다.





황희 카카오헬스케어 대표는 "이번 협업은 환자가 임상적으로 검증된 투약 정보를 손쉽게 접하고 데이터에 기반해 스스로 건강을 관리할 수 있는 환경을 조성했다는 데 의의가 있다"며 "노보노디스크가 보유한 글로벌 비만 치료 노하우와 카카오헬스케어의 디지털 기술력을 결합해 환자 중심의 디지털 헬스케어 생태계를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

