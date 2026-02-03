"욕실 하루만에 리모델링"…KCC글라스, 욕실 시공 패키지 '이지바스' 리뉴얼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈씨씨, '이지바스' 전면 리뉴얼

타일 대신 대형 패널 활용 소음·누수 걱정 줄여

비데 일체형 변기·니켈 수전 등 구성품 강화

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 욕실 시공 패키지인 '이지바스(EASY BATH)'를 전면 리뉴얼하고 욕실 리모델링 시장 공략을 강화한다고 3일 밝혔다.

KCC글라스 홈씨씨 욕실 시공 패키지 ‘이지바스’ 어반 소프트. KCC글라스

이지바스는 타일 대신 대형 패널인 '이지패널(Easy Panel)'과 '이지플로어(Easy Floor)'를 활용한 욕실 시공 패키지다. 욕실 시공 과정에서 발생하는 소음, 분진, 누수 걱정을 줄이고 시공 시간을 단축해 합리적인 비용으로 '원데이 시공'도 가능하다.

특히 패널 간 연결 부분의 몰딩을 숨겨 결합하는 '히든메지몰딩공법'으로 몰딩의 외부 노출을 없애 유지관리가 쉽고 개방감 있게 공간을 연출할 수 있다.

이번 리뉴얼은 디자인과 구성품 강화에 중점을 뒀다. 특히 최신 인테리어 트렌드에 맞춰 기존의 라인업을 3가지 핵심 디자인 패키지로 재구성했다.

새롭게 선보이는 디자인 패키지는 △부드러운 그레이 스톤의 결을 살린 '어반 소프트(Urban Soft)' △따뜻한 샌드 톤의 콘크리트 질감으로 포근한 분위기의 '코지 내추럴(Cozy Natural)' △마블 비앙코 패턴으로 고급스러움을 구현한 '모던 시크(Modern Chic)' 등이다.

KCC글라스 홈씨씨 욕실 시공 패키지 ‘이지바스’ 모던 시크. KCC글라스

사용자의 편의를 높이고 트렌드를 반영한 구성품도 대폭 강화됐다. 비데 일체형 양변기와 최근 인기가 높은 무광 니켈 수전, 스테인리스 수전 등 프리미엄 수전이 구성품에 추가됐다.

제품이 가진 기존의 강점은 그대로 계승했다. 이지패널은 UV 코팅 처리가 된 칼슘보드를 사용해 오염에 강하고 유지관리가 쉽다. 이지플로어는 엠보 가공으로 미끄럼 사고를 방지하고 낮은 열전도율로 따뜻한 보행감을 제공한다 생활주변방사선 안전관리법에서 정한 라돈 방출 기준치를 충족하고 KC인증을 획득해 안전성도 입증됐다.

KCC글라스 홈씨씨는 창호 시장에서 검증된 '완성창' 개념을 이지바스에 도입했다. 본사가 인증한 시공팀을 통한 안심 표준 시공과 시공 후 제품 품질에 대한 1년간의 품질 보증도 제공한다.





KCC글라스 관계자는 "이번 리뉴얼은 '빠르고 가성비 높은 시공'이라는 이지바스의 본질적 가치에 최신 트렌드 디자인과 편의성을 더해 고객의 만족도를 높이는 데 집중했다"며 "단순한 위생 공간을 넘어 건강을 지키고 휴식을 즐기는 공간으로 진화하는 욕실 트렌드에 발맞춰 앞으로도 혁신적인 패키지를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

