'뉴로핏 아쿠아 AD 플러스' FDA 510k 승인 취득

알츠하이머 영상 분석 솔루션
"뉴로핏 제품, 세 번째 美 인허가"
뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 기업 뉴로핏은 알츠하이머병 치료제 처방을 지원하는 뇌 영상 분석 솔루션 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 시판 전 신고 승인을 받았다고 3일 밝혔다.
이번 승인으로 뉴로핏은 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아'와 양전자 방출 단층 촬영(PET) 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 스케일 펫'에 이어 세 번째 FDA 인허가를 확보했다.
뉴로핏 아쿠아 AD 플러스는 알츠하이머병 치료제 처방 과정에 필요한 뇌 영상 분석 기능을 통합한 솔루션이다. 자기공명영상(MRI)과 PET 영상을 정량 분석해 치료제 투약 전 처방 적격성 판단부터 투약 중 부작용 모니터링, 투약 후 치료 효과 평가까지 치료 전 주기에 걸친 의사결정을 지원한다.
이번에 FDA 승인을 받은 제품은 기존 '뉴로핏 아쿠아 AD'를 고도화했다. AI 기반 뇌 MRI 분석을 통해 뇌 미세출혈과 표재철침착증과 연관된 저강도 병변, 뇌 부종과 관련된 고강도 병변의 위치와 개수를 자동 분석할 수 있도록 했다. 항아밀로이드 항체 치료제 투약과 관련한 위험 요인을 보다 정밀하게 평가할 수 있다는 설명이다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "이번 FDA 승인으로 알츠하이머병 치료 영역에서 뉴로핏의 영상 분석 기술을 미국 시장에 본격적으로 선보일 수 있게 됐다"며 "미주 지역 의료기관과의 협력 확대를 통해 글로벌 사업을 강화할 계획"이라고 말했다.
박정연 기자 jy@asiae.co.kr
