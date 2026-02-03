쿠팡, 작년 농어촌 과일·수산물 9400t 직매입…"역대 최대"

고령·영암·남해군·제주도 등 판로 확대

올해 전북·경남·충남·동해안 일대 신규 산지 늘려

쿠팡은 지난해 인구감소 지역 등 지방 농어촌에서 매입한 과일과 수산물 물량이 9000t을 돌파해 역대 최대 기록을 달성했다고 3일 밝혔다.

세부적으로 사과·참외·포도·복숭아·수박 등 과일 30여종을 7550t, 고등어·갈치·옥돔·꽃게·새우·꼬막 등 수산물 30여종을 1870t을 매입해 누적으로 9420t을 기록했다. 이는 전년 7370t보다 28% 증가한 역대 최대치다.

과일 매입 지역은 전남(영암·함평)과 충북 충주, 경북 고령군 등 7곳, 수산물은 경남 남해군과 거제, 전남 신안, 충남 태안, 전남 영광, 제주도 등 10곳이다.

쿠팡은 물류 인프라 투자를 도서산간·인구감소지역으로 확대하면서 더 많은 지방 농어촌의 농수산물을 매입하고 있다. 경북 고령군(수박·멜론 등), 영천(샤인머스켓·복숭아), 전남 영암·함평군(무화과)이 대표적이다. 지난해 전체 과일 매입량은 전년(5870t) 대비 29% 늘었다.

산지직송 수산물 매입 규모도 2024년 1500t에서 지난해 24.7% 상승했다. 폭염 등 기후변화로 어려움에 처한 경남 남해군과 제주도, 전남 신안·완도·영광 등으로 신규 산지를 늘린 결과다. 지난해 7월에는 제주도와 업무협약(MOU)을 통해 갓 잡은 제주산 생갈치를 항공 직송하는 서비스를 국내 처음으로 시작했다. 이를 통해 제주산 갈치 90t을 직매입했다.





쿠팡 관계자는 "지방 농어촌이 올해 판로를 확대할 수 있도록 신규 품목과 산지를 적극 발굴해 나갈 것"이라고 말했다. 과일 매입지는 전북 남원과 부안, 경남 밀양, 충남 홍성으로 넓히고, 남해안과 서해안 일대 중심으로 운영해온 수산물은 동해안 일대로 확대해 직매입을 늘릴 계획이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

