한국거래소 이사장 “AI 기반 시스템 첨단화…부실기업 퇴출 강화”

정은보 한국거래소 이사장은 3일 "인공지능(AI)을 기반으로 시장 시스템을 첨단화하고, 부실기업 퇴출을 강화해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 밝혔다.
정 이사장은 이날 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 '코스피 5000 돌파 기념 세미나'에서 "이제 우리의 과제는 코스피 5000을 넘어 신뢰와 혁신을 기반으로 프리미엄 시장으로 나아가야 한다"고 말했다.
정 이사장은 "생산적 금융에 대한 자본시장 역할을 강화하겠다"며 "모험자본 활성화를 위해 첨단 혁신 기업 등의 상장을 촉진하고, 시장 구조 개편과 기업 가치 제고 프로그램을 통해 자본시장의 질적 개선도 도모하겠다"고 강조했다.
정 이사장은 "자본시장의 경쟁력을 강화하겠다"며 "거래 시간 연장, 청산, 결제 주기 단축 등 시장 인프라를 선진화하고 명문 공시, 배당 절차 선진화 등을 통해 글로벌 유동성 경쟁에서 앞서 나가겠다"고 밝혔다.
이번 세미나는 코스피 5000 돌파를 계기로 한국증시 성과를 홍보하고, 학계 및 자본시장 전문가들과 함께 이후의 자본시장 과제를 논의하기 위해 마련됐다.
조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 '코스피 5000 시대 안착 및 도약을 위한 조건'을, 김학균 신영증권 리서치센터장은 '주가 상승은 한국 경제에 어떻게 기여하는가'를 주제로 발표한다.
패널 토론에는 고영호 금융위원회 자본시장과장, 윤지호 경제평론가, 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원, 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장 등 각계 전문가들이 참여한다.
