KT, 국내 최고속 암호키 생성 장비 개발

초당 30만개 생성하는 양자 암호키 분배 장비

KT가 초당 30만개(300kbps) 암호키를 생성할 수 있는 양자 암호키 분배 장비를 자체 개발했다고 3일 밝혔다. 사진은 KT 직원들이 양자 암호키 분배 장비를 사용하는 모습. 사진제공=KT

KT가 초당 30만개(300kbps)의 암호키를 생성할 수 있는 양자 암호키 분배 장비를 자체 개발했다고 3일 밝혔다. 양자 암호키 분배 장비는 양자역학적 원리에 기반해 암호키 복제가 원천적으로 불가능해, 물리적 회선을 통한 도청 시도를 막을 수 있는 기술이다.

KT는 앞서 2024년 초당 15만개(150kbps) 수준의 양자 암호키 분배 장비를 선보인 바 있으며, 약 1년 반 만에 암호키 생성률을 두 배 이상 끌어올렸다. 이번 장비는 국내 기술로 구현된 양자 암호키 분배 시스템 가운데 가장 빠른 속도로, 글로벌 주요 제조사들과 동일한 수준의 성능을 확보했다. 해당 장비를 통신망에 적용할 경우, 1분에 7만대 이상의 암호 장비에 양자 암호키를 공급할 수 있다.

양자키 분배 시스템은 빛 에너지의 최소 단위인 단일 광자를 활용하는 기술로, 분산이나 산란이 발생하면 양자 상태가 쉽게 붕괴되는 한계가 있다. KT는 이러한 문제를 해결하기 위해 암호키 생성 속도를 높일 수 있는 오류 저감 필터와 시스템을 개발했다.

오류를 최소화하고 필요한 시점에 양자 상태를 생성·검출함으로써 키 생성 효율을 높이고, 시스템의 성능과 신뢰성도 함께 강화했다는 설명이다. KT는 지난해 말 한국정보통신기술협회(TTA), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국지능정보사회진흥원(NIA) 등 국내 양자암호통신 기술 개발·인증 기관을 대상으로 기술 검증을 진행했으며, 고려대 통신 및 정보시스템 연구실 허준 교수 연구팀과도 공동 검증을 수행했다.

KT는 이번에 개발한 오류 저감 필터와 시스템이 차세대 네트워크로 꼽히는 양자 인터넷 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.





이종식 KT 네트워크부문 네트워크연구소장은 "자체 양자 통신 기술의 지속적인 고도화와 기술 이전을 통해 국내 양자 산업 생태계 활성화에 기여하겠다"며 "미래 양자 인터넷 기술 확보를 위한 연구개발도 이어가겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

