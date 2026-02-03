홍천군, ‘강원 첨단 바이오 오픈 이노베이션’ 가동…항체 산업 거점 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍천군, 앱티스·휴젤과 손잡고 ‘K-항체 신약’ 시대 개막

강원도 홍천군(군수 신영재)은 지난 2일 강원특별자치도, 춘천시와 함께 춘천 ICT벤처 센터에서 '강원 첨단 바이오 오픈 이노베이션 프로그램' 업무협약식과 사업설명회를 개최하고 올해부터 사업을 본격 확대 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 협약식에는 앱티스, 휴젤을 비롯해 강원테크노파크, 스크립스코리아항체연구원, 춘천바이오산업진흥원, 강원대학교 산학협력단 등 민관 산학연 9개 협력 주체가 참여했다.

홍천군은 이번 협약을 통해 홍천 국가항체클러스터를 중심으로 기업 지원, 연구 협력, 기술 검증 등 각 기관의 역량을 결집해 도내 바이오산업을 체계적으로 성장시키기 위한 강력한 협력체계(거버넌스)를 구축할 계획이다.

이날 사업설명회에서 홍천군은 별도의 발표 세션을 통해 홍천군만의 바이오기업 지원 정책을 공유했다. 특히 이번 프로그램이 2030년까지 운영됨에 따라, 군은 항체 중심의 신약 개발 분야에서 관내 기업들이 실질적인 혜택을 볼 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

'오픈이노베이션' 전략은 대기업의 인프라와 중소, 벤처기업의 기술력을 결합하는 방식으로, 신약 개발 시 발생하는 막대한 비용과 시간 손실 우려를 줄일 수 있어 홍천군 바이오 생태계 조성에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

홍천군은 지난해 셀트리온과의 협력 성과를 바탕으로, 올해 새롭게 참여하는 앱티스, 휴젤 등과의 연계를 강화한다. 이를 통해 관내 바이오기업의 성장을 촉진하고, 우수한 일자리 창출과 산업 기반의 지역 안착을 장기 목표로 설정했다.





홍천군 관계자는 "홍천은 대한민국을 대표하는 항체 산업의 거점으로 성장하고 있다"며 "이번 오픈 이노베이션 협력을 통해 홍천 국가항체클러스터의 연구 역량이 기업의 실질적인 매출과 성장으로 이어지고, 그 결실이 홍천 군민의 일자리 창출과 지역 경제 활성화로 돌아올 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

