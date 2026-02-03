전남농협, 설 명절 과일선물세트 첫 라이브커머스 방송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남광역농산물브랜드'상큼애' 최대40% 할인

농협전남본부는 지난 2일 전남본부 4층 라운지에서 설 명절을 맞아 올해 첫 라이브커머스를 열고 전남광역농산물브랜드 상큼애 과일선물세트를 판매했다. 전남농협 제공

농협전남본부는 지난 2일 전남본부 4층 라운지에서 설 명절을 맞아 전남광역농산물브랜드 상큼애 과일선물세트를 최대 40% 할인된 가격으로 판매하는 올해 첫 라이브커머스를 실시했다.

이번 방송은 네이버 쇼핑라이브 채널(농협맛선 팜스토어)과 농협몰 라이브를 통해 진행됐으며, 나주배(나주조공법인), 무농약 레드향(고흥), 사과(장성) 등 전남 대표 과일선물세트를 특별 할인 판매했다.

또한 이날 방송 참여 구매인증고객 20명을 선정해 영암조합공동법인 꿀고구마 5㎏을 이벤트 사은품으로 증정했다.

농협전남본부(광역연합사업단)에서는 전남광역농산물 과일과 채소 브랜드인'상큼애'를 널리 알리고 전남농업의 가치확산을 위해 전라남도 광역농산물 브랜드 활성화 추진 사업비를 활용, 소비판촉 및 가격할인 차액 등을 지원했다.





이광일 전남농협 본부장은 "설 명절을 맞아 전남의 우수한 농특산물을 라이브커머스를 통해 합리적인 가격에 선보이게 됐다"며 "앞으로도 동심협력의 정신으로 전남광역농산물 브랜드 홍보와 온라인 판매를 확대하고, 지역 농가의 안정적인 판로 확보와 소득 증대에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

