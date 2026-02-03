직접 재배한 보리에서 원료 추출…다이슨, 두피 케어 신제품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보리에서 추출한 11가지 아미노산

두피 수분 65% 증가, 유분 62% 감소

끈적임 없이 두피에 빠르게 흡수

영국 가전업체 다이슨이 보리에서 추출한 11가지 아미노산을 결합해 두피 케어 신제품을 개발했다. 자체 농업 기술을 통해 직접 재배하고 정제한 원료로 뷰티 제품의 성능까지 끌어올렸다.

다이슨은 두피 케어 신제품 '다이슨 아미노 리브-인 스칼프 버블 트리트먼트(Dyson Amino™ leave-in scalp bubble treatment)'를 선보인다고 3일 밝혔다. 해당 제품은 다이슨의 자체 농장 사업인 '다이슨 파밍(Dyson Farming)'에서 재배한 보리에서 추출한 11가지 아미노산을 결합해 개발됐다.

다이슨 파밍은 2012년부터 엔지니어링 기술을 접목한 농업을 통해 지속 가능한 원료 재배와 성분 연구를 이어오고 있다. 지난해에는 다이슨 파밍에서 재배한 해바라기에서 추출한 해바라기씨 오일을 활용해 다이슨 최초의 '팜 투 포뮬레이션(farm-to-formulation)' 뷰티 제품인 오메가 라인을 출시하며 뷰티 테크 영역으로 사업을 확장했다.

다이슨 아미노 리브-인 스칼프 버블 트리트먼트. 다이슨.

이번 신제품은 이러한 농업 기술을 두피 케어 영역으로 확장한 사례다. 다이슨 농장에서 재배한 보리에서 추출한 성분을 기반으로 한 '다이슨 아미노11 블렌드(Dyson Amino11™ blend)'를 적용해 두피 장벽 보호와 유수분 밸런스 개선에 도움을 주도록 설계됐다.

보리는 모낭에 영양을 공급하고 두피 건강과 모발 성장을 돕는 다양한 영양소를 함유한 작물로, 비타민과 철분, 아연 등 미네랄과 항산화 성분을 포함하고 있다. 다이슨은 이러한 보리의 특성에 주목해 11가지 아미노산을 블렌딩한 다이슨 아미노11 블렌드를 개발했다.

다이슨 창립자이자 수석 엔지니어인 제임스 다이슨(James Dyson)은 "농업과 뷰티는 서로 다른 영역처럼 보이지만, 두 분야 모두 과학에 기반을 둔다는 공통점이 있다"며 "직접 재배하고 정제한 원료의 품질이 뷰티 제품의 성능을 어떻게 끌어올릴 수 있는지 지속적으로 탐구해 왔다"고 밝혔다. 이어 "이번 신제품은 우리가 직접 키워낸 원료에서 출발했다는 점에서 차별화된다"고 설명했다.

다이슨 아미노 리브-인 스칼프 버블 트리트먼트는 나이아신아마이드와 엑토인(Ectoin Natural), 카페인을 함께 사용해 두피 진정과 장벽 보호를 돕는다. 임상시험 결과, 사용 직후 두피 수분은 65% 증가하고 유분은 62% 감소한 것으로 나타났다. 소비자 조사에서도 사용 한 달 후 응답자의 85%가 두피 유수분 밸런스 개선을 체감했으며, 3개월 후에는 90%가 모발과 두피 상태가 눈에 띄게 개선됐다고 응답했다.

제품은 헹궈낼 필요 없는 '폼-투-세럼(foam-to-serum)' 제형으로, 펌핑 시 거품 형태로 나오지만 도포 후 세럼처럼 흡수된다. 젖은 모발과 마른 모발 모두에 사용할 수 있으며, 끈적임 없이 빠르게 흡수되는 것이 특징이다. 사용자 조사 결과 응답자의 87%가 모발이 더욱 풍성하고 건강해 보인다고 답했다.





패키지에는 메시 펌프(mesh pump)를 적용해 균일한 거품 형성을 돕고, NFC 기능을 통해 제품 정보와 사용 가이드를 제공한다. 리필 제품도 함께 출시해 지속 가능성까지 고려했다. 다이슨 아미노 리브-인 스칼프 버블 트리트먼트는 다이슨 공식 홈페이지와 다이슨 스토어, 전국 백화점 다이슨 뷰티 매장에서 판매된다. 가격은 본품(75㎖) 7만9000원, 리필(75㎖) 6만9000원이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

